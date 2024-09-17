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        Erzurum'da sağanak etkili oldu

        Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:02 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:14
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        Erzurum'da sağanak etkili oldu
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        Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak, öğle saatlerinde etkisini arttırdı.

        Yağış, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarının altına girerek veya şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

        Kentin farklı noktalarında sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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