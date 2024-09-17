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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da "Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı" açılışında konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un Tortum ilçesi bölgesinde üretim yapan insanların ürünlerini pazarlayabilecek nezih mekanlara ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Ben bu bölgedeki yöresel lezzetlerin, bölgemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek şekilde, onların beğenisine sunulacak şekilde pazarlanmasına katkı vermesi amaçlanan bu projeyi (Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı) gerçekten destekliyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:00 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:17
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da "Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı" açılışında konuştu:
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un Tortum ilçesi bölgesinde üretim yapan insanların ürünlerini pazarlayabilecek nezih mekanlara ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Ben bu bölgedeki yöresel lezzetlerin, bölgemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek şekilde, onların beğenisine sunulacak şekilde pazarlanmasına katkı vermesi amaçlanan bu projeyi (Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı) gerçekten destekliyorum." dedi.

        Tekin, Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu üzerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin toplumsal hayata dokunması gerektiğini ve bunu çok önemsediğini söyledi.

        Bölgenin durumundan bahseden Tekin, "Tortum ve Uzundere tarafının en önemli problemlerinden bir tanesi, ürettikleri ürünleri pazarlayabilecek sağlıklı mekanların olmaması. Biz köylerimizde 2 kasa meyveyi Erzurum'a göndermek için saatlerce araç beklediğimizi, gönderdikten sonra gün içerisinde o meyvenin deforme olduğunu, ürettiğimiz ürünleri tanıtamadığımızı kendi çocukluğumdan, gençliğimden iyi biliyorum." diye konuştu.

        Güzergahın, tünelin de yapılmasıyla işlek hale geleceğini anlatan Tekin, şunları kaydetti:

        "Bu bölgede yaşayan hemşehrilerimizin ürettikleri yöresel ürünleri pazarlayabilecekleri böyle nezih alanlara ihtiyacı vardı. Ben bu bölgedeki yöresel lezzetlerin, bölgemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek şekilde, onların beğenisine sunulacak şekilde pazarlanmasına katkı vermesi amaçlanan bu projeyi gerçekten destekliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın gerçekten üçüncü dönemi ustalık dönemi. Çok ciddi konulara el atıyor. Kendisiyle yaptığımız görüşmelerde de bu dönemde yapacağı şeylerin heyecanını anlatırken, gözlerinden hissediyorum. Ben bu dönemde Erzurum'un belediyecilik anlamında ciddi bir farkındalık oluşturacak hizmetler alacağını tahmin ediyorum."

        Yusuf Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in geçen dönemlerde bazı ilçelerde hayata geçirdiği yöresel mimariyle giydirme çalışmalarının, ilçelerin çehresini değiştirdiğini belirtti.

        Bunların yaygınlaştırılmasıyla belediyecilik anlamında ciddi bir hizmet olacağını aktaran Tekin, "Yöremizin insanlarının ürünlerini pazarlaması açısından, onlara ekonomik anlamda ciddi bir katkı olacak, ama belki hepsinden de önemlisi bölgemizin hem kültürel hem sosyal anlamda tanıtımı açısından çok faydalı bir girişim olacak. Yöresel ürünler çarşımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

        Tekin, bu tür güzel etkinliklerin sayısının artmasını Sekmen'den talep ettiklerini ve ihtiyaç duyulan ilçelere yapılması noktasında destek olacağını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek çarşının açılışı yapıldı.

        Bakan Tekin, beraberinde misafirleri ve protokol ile dükkanları gezerek iş yeri sahipleriyle sohbet etti, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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