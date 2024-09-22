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        Erzurum'da sulama kanalına düşen araçtaki çift öldü

        Erzurum'da sulama kanalına düşen otomobildeki kadın ve kocası öldü, kızları ise yüzerek kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 18:43 Güncelleme: 22.09.2024 - 19:01
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        Erzurum'da sulama kanalına düşen araçtaki çift öldü
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        Erzurum'da sulama kanalına düşen otomobildeki kadın ve kocası öldü, kızları ise yüzerek kurtuldu.

        Erzurum-Erzincan kara yolunun D-100 mevkisinde Mustafa A. idaresindeki 67 ADN 523 plakalı otomobil, önce bariyere sonra yol kenarındaki tabelaya çarpıp sulama kanalına düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ve eşi Birsen A. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Sulama kanalından yüzerek kurtulan kızları Dilay A. ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil, çekici yardımıyla su kanalından çıkartıldı.

        Ailenin, kızlarının üniversite kaydını yaptırmak için Zonguldak'tan Erzurum'a geldiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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