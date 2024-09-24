Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da düzenlenecek hava sporları festivali öncesi sporcular deneme uçuşu yaptı

        Erzurum'un Uzundere ilçesinde 26-28 Eylül'de düzenlenecek "Airfest Uzundere" festivali öncesi ekstrem sporcuları deneme uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:36 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da düzenlenecek hava sporları festivali öncesi sporcular deneme uçuşu yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Uzundere ilçesinde 26-28 Eylül'de düzenlenecek "Airfest Uzundere" festivali öncesi ekstrem sporcuları deneme uçuşu yaptı.

        Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneğince (TUYEG) Erzurum Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) destekleriyle düzenlenecek festival öncesi, ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütçü Ferdi Toy, programın düzenleneceği bölgedeki yüksek noktalarda uçuş gerçekleştirdi.

        TUYEG Müdürü Musa Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında Tarım Bakanlığı ve TKDK destekleriyle Tortum ve Uzundere ilçelerinde kurulan dernek olarak, tarım, turizm ve hayvancılık sektörlerine destekler sağladıklarını söyledi.

        Uzundere ilçesinde düzenlenecek hava sporlarıyla ilgili rota çalışması yaptıklarını ifade eden Han, "2 gün sonra Uzundere'de hava sporları festivalimiz başlıyor. Yurt dışından ve ülkeden toplamda 10 sporcu davet ettik. İlçede yamaç paraşütü, akrobasi gösterisi, yarasa atlayışı uçuşu ve paraşütle atlama organizasyonları gerçekleştirilecek." dedi.

        Han, sporseverleri konum olarak Tortum Gölü ve Balıklı Mahallesi mevkisinde gerçekleştirilecek festivale davet etti.

        Koçak ve Toy'un bir süredir bölgede keşif ve rota çalışması yaptığını anlatan Han, "Cengiz Bey yarasa atlayışı, Ferdi Bey ise yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirdi. Organizasyon öncesi saha çalışması yapıyoruz. Organizasyona Avusturya'dan yamaç paraşütü akrobasi dünya şampiyonları olan 3 sporcu ve 7 Türk sporcu katılıyor." diye konuştu.

        Han, bir sonraki organizasyonu daha yoğun katılımlı, uluslararası boyutta yapacaklarını belirterek, festivale destek veren Uzundere ve Tortum belediye başkanları ve kaymakamlıklara, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ejder 3200 yetkililerine ve spor kulüplerine teşekkür etti.

        TUYEG Başkanı Bilal Özdemir de hava sporları festivaliyle ilçeyi dünyaya tanıtacaklarını dile getirdi.

        Ekstrem sporcu Koçak ise bölgede atladığı her noktanın GPS kaydını aldığını anlatarak, "Türkiye'nin her yerinde festival yapılıyor ama önemli olan nitelik. Festivale gelecek arkadaşlarımız Türkiye ve dünyanın en iyileri. Amacımız burayı tanıtmak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Heyecanlarını paylaştılar
        Heyecanlarını paylaştılar
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Erzurum'da dağ keçileri görüntülendi
        Erzurum'da dağ keçileri görüntülendi
        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da "Ahilik Kültürü Haftası" programları düz...
        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da "Ahilik Kültürü Haftası" programları düz...
        Ehramdan şapka tasarladılar
        Ehramdan şapka tasarladılar
        Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin lisanslı sporcusuyla adından söz ettiriyor
        Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin lisanslı sporcusuyla adından söz ettiriyor
        Erzurum'da tarihi Şahap Paşa ve Ağzıaçık Tabyaları'nda temizlik yapıldı
        Erzurum'da tarihi Şahap Paşa ve Ağzıaçık Tabyaları'nda temizlik yapıldı
        Erzurum'da bulunan ishak kuşu bakımının ardından doğaya salındı
        Erzurum'da bulunan ishak kuşu bakımının ardından doğaya salındı