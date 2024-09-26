Erzurum'da okul servis aracının çarparak üzerinden geçtiği çocuk yaşam savaşı veriyor

Erzurum’da iki gün önce evinin önünde indiği okul servis aracının çarparak üzerinden geçtiği 6 yaşındaki çocuk, hastanede yaşam savaşı veriyor.

Alınan bilgiye göre, B.A idaresindeki okul servis aracı, 24 Eylül'de Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ahi Toman Baba Caddesi'ndeki evinin önünde inen Emre Kara'ya (6) çarparak üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Kara, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan servis aracı sürücüsü ise sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Baba Abdurrahman Kara, gazetecilere okul servis aracının çocuğunun indirdikten hemen sonra hareket ettiğini ve olayın bu şekilde meydana geldiğini anlattı.

Servis aracı sürücüsünün olayı fark ettikten sonra çocuğu evin önüne bıraktığını ifade eden Kara, "Kapıcı aradı, 'Abdurrahman abi senin çocuğun kaza yapmış, kanaması var, biz ambulans çağırdık' dedi. Daha sonra servis şoförü beni aradı, 'Senin çocuğun balkondan düşmüş, ben orada gördüm, ambulansı çağırdık hastaneye kaldırdılar.' dedi. Servis şoförü olaydan sonra kaçıyormuş, inşaat işçileri önünü kesip kaçmasına izin vermemiş, o nedenle olay yerine geri gelmiş. Şu an yoğun bakımda yatıyor. Şikayetçi oldum ama suçlu şu anda dışarda geziyor." diye konuştu.