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        Erzurum'da okul servis aracıyla çocuğa çarpan sürücü tutuklandı

        Erzurum'da üç gün önce okul servis aracıyla, evinin önünde inen çocuğa çarpıp üzerinden geçen sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:17 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:17
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        Erzurum'da okul servis aracıyla çocuğa çarpan sürücü tutuklandı
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        Erzurum'da üç gün önce okul servis aracıyla, evinin önünde inen çocuğa çarpıp üzerinden geçen sürücü tutuklandı.

        Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ahi Toman Baba Caddesi'ndeki evinin önünde Emre Kara'ya (6) çarpıp üzerinden geçerek ağır yaralayan okul servis aracının sürücüsü B.A, olay anına ilişkin görüntüler incelendikten sonra yeniden gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, tutuklanarak cezaevine götürüldü.

        - Olay

        Kentte 24 Eylül'de yaşanan kaza sonrası Emre Kara, Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, polis ekiplerince gözaltına alınan servis aracı sürücüsü B.A ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Kaza anı, apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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