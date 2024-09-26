Erzurum'da okul servis aracıyla çocuğa çarpan sürücü tutuklandı
Erzurum'da üç gün önce okul servis aracıyla, evinin önünde inen çocuğa çarpıp üzerinden geçen sürücü tutuklandı.
Erzurum'da üç gün önce okul servis aracıyla, evinin önünde inen çocuğa çarpıp üzerinden geçen sürücü tutuklandı.
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ahi Toman Baba Caddesi'ndeki evinin önünde Emre Kara'ya (6) çarpıp üzerinden geçerek ağır yaralayan okul servis aracının sürücüsü B.A, olay anına ilişkin görüntüler incelendikten sonra yeniden gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, tutuklanarak cezaevine götürüldü.
- Olay
Kentte 24 Eylül'de yaşanan kaza sonrası Emre Kara, Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, polis ekiplerince gözaltına alınan servis aracı sürücüsü B.A ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kaza anı, apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
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