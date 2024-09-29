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        Erzurum'daki bıçaklı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 23:28 Güncelleme: 29.09.2024 - 23:28
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        Erzurum'daki bıçaklı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Salih Efendi Mahallesi'nde 29 Eylül'de Ömer Özdemir'in (49) bıçakla yaralandığı kavganın ardından kaçan şüpheliler Muhammet Emin K, Muhammet Ç. ve Ahmet Recep C'yi yakaladı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığınca sorgulandı.

        Ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan bu kişilerden Muhammet Emin K tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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