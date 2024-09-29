Erzurum'daki bıçaklı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Salih Efendi Mahallesi'nde 29 Eylül'de Ömer Özdemir'in (49) bıçakla yaralandığı kavganın ardından kaçan şüpheliler Muhammet Emin K, Muhammet Ç. ve Ahmet Recep C'yi yakaladı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığınca sorgulandı.
Ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan bu kişilerden Muhammet Emin K tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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