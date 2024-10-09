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        Erzurum'da 2. Murad ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi

        Erzurum'da 2. Murad ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:40 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:46
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        Erzurum'da 2. Murad ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi
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        Erzurum'da 2. Murad ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, kent merkezinde düzenlenen operasyonda, 2. Murad ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 11 sikke ile 2 kolye, 2 biblo ve 2 obje olmak üzere 17 tarihi eser ele geçirildi.

        Konuyla ilgili S.B. ve M.I. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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