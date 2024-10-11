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        Erzurum'da 271 işyeri denetlendi

        Erzurum'da 271 işletme denetlendi, 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:27 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:27
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        Erzurum'da 271 işyeri denetlendi
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        Erzurum'da 271 işletme denetlendi, 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik 4-11 Ekim tarihlerinde denetim yapıldı.

        Denetimlerde 271 işletmeden analize dayalı yapılan çalışmalarda 7 adet numune alındı. Olumsuzluk tespit edilen 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

        Tüketicilerden Alo 174 Gıda hattına gelen 31 ayrı başvurunun da değerlendirildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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