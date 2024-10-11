Erzurum'da 271 işyeri denetlendi
Erzurum'da 271 işletme denetlendi, 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.
Erzurum'da 271 işletme denetlendi, 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik 4-11 Ekim tarihlerinde denetim yapıldı.
Denetimlerde 271 işletmeden analize dayalı yapılan çalışmalarda 7 adet numune alındı. Olumsuzluk tespit edilen 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.
Tüketicilerden Alo 174 Gıda hattına gelen 31 ayrı başvurunun da değerlendirildiği belirtildi.
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