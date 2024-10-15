Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum "16. Uluslararası MEB Robot Yarışması"na ev sahipliği yapacak

        16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:37 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum "16. Uluslararası MEB Robot Yarışması"na ev sahipliği yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde yarın başlayacak.

        Bakanlık koordinesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenecek yarışmaya, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Aselsan ve MESS Eğitim Vakfı paydaşlık edecek.

        "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" sloganıyla Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda yarın başlayacak ve 3 gün sürecek yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 6691 katılımcı ve 2 bin 867 robotla başvuru yapıldı.

        İstanbul Silivri'de 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü olan Yonca Sarıkaya, öğrencileriyle Erzurum'a geldikleri için mutu olduğunu belirterek,"Şanlıurfa ve Bursa'da yarışlara katıldık, şimdi Erzurum'dayız. Öğrencilerimiz robot projelerinde iddialı, çok çalıştılar." dedi.

        Bursa İnegöl'den gelen öğrencilerden Yusuf Asaf Özcan da temel çizgi izleyen robot yarışmasına katılacağını belirterek, "Heyecanlı ve iddialıyız, hedefemiz ilk 100 inşallah." ifadesini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, yarışların yapılacağı alanları inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Harris'ten Trump'a ABD için "tehlikeli
        Harris'ten Trump'a ABD için "tehlikeli
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Afganistan'da canlıların fotoğraflarının yayınlanmasına yasak
        Afganistan'da canlıların fotoğraflarının yayınlanmasına yasak
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri

        Benzer Haberler

        Erzurum'daki denetim istasyonunda 201 bin 285 hayvan kontrol edildi
        Erzurum'daki denetim istasyonunda 201 bin 285 hayvan kontrol edildi
        Erzurum'da bitkin bulunan bıldırcın tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
        Erzurum'da bitkin bulunan bıldırcın tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
        Erzurum'da 117 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da 117 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
        Erzurum merkezli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı t...
        Erzurum merkezli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı t...
        Erzurum'da 8 ayrı suçtan kaydı olan firari hükümlü yakalandı
        Erzurum'da 8 ayrı suçtan kaydı olan firari hükümlü yakalandı
        Romanyalı milli yüzücüler, ilk kez geldikleri Erzurum'da dünya şampiyonasın...
        Romanyalı milli yüzücüler, ilk kez geldikleri Erzurum'da dünya şampiyonasın...