Erzurum "16. Uluslararası MEB Robot Yarışması"na ev sahipliği yapacak

16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde yarın başlayacak.

Bakanlık koordinesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenecek yarışmaya, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Aselsan ve MESS Eğitim Vakfı paydaşlık edecek.

"Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" sloganıyla Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda yarın başlayacak ve 3 gün sürecek yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 6691 katılımcı ve 2 bin 867 robotla başvuru yapıldı.