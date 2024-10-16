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        Erzurum'da kaybolan genç jandarma tarafından bulundu

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde kaybolan kişi, jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:01 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:01
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        Erzurum'da kaybolan genç jandarma tarafından bulundu
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        Erzurum'un Hınıs ilçesinde kaybolan kişi, jandarma ekiplerince bulundu.

        İlçeye bağlı Uluçayır Mahallesi'nde yaşayan Ö.Ç'nin (22) eve gelmemesi üzerine ailesi, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına giderek yardım istedi.

        Müracaat üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şubesi, Jandarma Arama Kurtarma Timi, İz Takip ve Arama Kurtarma Köpek Timi, Jandarma Asayiş Komando Timi, Asayiş Timi, JASAT unsuru ve güvenlik korucuları olmak üzere 56 personel ve AFAD ekiplerinin katılımıyla çalışma başlatıldı.

        Yapılan arama-tarama çalışmaları sonucu Ö.Ç, evinden 21 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu.

        Sağlık kontrolünden geçirilen genç ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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