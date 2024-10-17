Erzurum Valisi Çiftçi meteoroloji radarında incelemelerde bulundu

Can ve mal kaybına sebep olabilecek kuvvetli meteorolojik hadiselerin etkilerini en aza indirmek amacıyla Erzurum Kargapazarı Dağı'nda hizmet veren Meteoroloji Radarı, 7 gün 24 saat esasına göre hava şartlarını takip ediyor ve meteorolojik uyarılar yayımlıyor.

Vali Çiftçi, beraberindeki vali yardımcıları, kaymakamlar ve Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Ömür Demirgüneş ile Meteoroloji Hava Radar Mevzi'nde incelemelerde bulundu.

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