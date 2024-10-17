Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da gazetecilerle buluştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda Türkçe ve Türk edebiyat derslerinin sınavlarını okuma, yazma, konuşma ve anlama becerileri üzerinden yapıldığını, bunu çok önemsediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 18:16 Güncelleme: 17.10.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da gazetecilerle buluştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda Türkçe ve Türk edebiyat derslerinin sınavlarını okuma, yazma, konuşma ve anlama becerileri üzerinden yapıldığını, bunu çok önemsediklerini söyledi.

        Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni ve bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Tekin, Erzurum Öğretmenevi'nde gazetecilerle buluştu.

        Tekin, burada yaptığı konuşmada, uzun yıllar devletin çeşitli kademesinde çalışıp üniversitelerde akademisyenlik yaptığını ve çok sayıda farklı sivil toplum kuruluşu içinde Türkiye'deki "ifade ve inanç hürriyeti" gibi konularda teorik ve aktivist olarak süreç içinde yer aldığını söyledi.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Parlamenter Sistemin, Türkiye'deki kullanış biçiminde yaşanan sıkıntılar üzerine de çalışmalar, araştırmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Tekin, şöyle devam etti:

        "Geçen yaz çok önemsediğim üç şey yaptık. Biri Türkçe ile Türk edebiyat derslerinde çocuklarımızın sınıf geçme notunu 70'e çıkardık, bu derslerden yapılan sınavları klasik ya da test olmaktan çıkarıp dil becerilerini ölçen 4 temel beceriyi (okuma, yazma, konuşma ve anlama) ölçecek şekilde sınavlara dönüştürdük. Şu anda okullarımızda Türkçe dersleri ve Türk edebiyat derslerinin sınavları bu 4 beceri üzerinden yapılıyor ve bunu çok önemsiyoruz. Üçüncü ise dilimizin zenginlikleriyle ilgili bir proje başlattık. Türkiye'nin her tarafında çocuklarımızın ana dil becerilerinin geliştirecek, kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri şeyi başlattık."

        Bakan Tekin, bunların normal koşullarda çok büyük lansmanlarla ve çok büyük piar çalışmalarıyla duyurulabilecek şeyler olduğunu ancak sessiz sedasız hayata geçtiğini dile getirerek, bu yıl mayıs ayı itibarıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yürürlüğe girdiğini ve 9 Eylül itibarıyla her kademenin birinci sınıfında başladığını sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi.

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun da katıldığı programın ardından Bakan Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Üçlü savunma planı!
        Üçlü savunma planı!
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi

        Benzer Haberler

        Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde ilk ders Bakan Tekin'den
        Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde ilk ders Bakan Tekin'den
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni...
        Erzurum Valisi Çiftçi meteoroloji radarında incelemelerde bulundu
        Erzurum Valisi Çiftçi meteoroloji radarında incelemelerde bulundu
        Acil tıp uzmanından grip salgınından korunmak için maske, mesafe ve temizli...
        Acil tıp uzmanından grip salgınından korunmak için maske, mesafe ve temizli...