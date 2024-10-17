Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da gazetecilerle buluştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda Türkçe ve Türk edebiyat derslerinin sınavlarını okuma, yazma, konuşma ve anlama becerileri üzerinden yapıldığını, bunu çok önemsediklerini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni ve bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Tekin, Erzurum Öğretmenevi'nde gazetecilerle buluştu.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, uzun yıllar devletin çeşitli kademesinde çalışıp üniversitelerde akademisyenlik yaptığını ve çok sayıda farklı sivil toplum kuruluşu içinde Türkiye'deki "ifade ve inanç hürriyeti" gibi konularda teorik ve aktivist olarak süreç içinde yer aldığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Parlamenter Sistemin, Türkiye'deki kullanış biçiminde yaşanan sıkıntılar üzerine de çalışmalar, araştırmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Tekin, şöyle devam etti: "Geçen yaz çok önemsediğim üç şey yaptık. Biri Türkçe ile Türk edebiyat derslerinde çocuklarımızın sınıf geçme notunu 70'e çıkardık, bu derslerden yapılan sınavları klasik ya da test olmaktan çıkarıp dil becerilerini ölçen 4 temel beceriyi (okuma, yazma, konuşma ve anlama) ölçecek şekilde sınavlara dönüştürdük. Şu anda okullarımızda Türkçe dersleri ve Türk edebiyat derslerinin sınavları bu 4 beceri üzerinden yapılıyor ve bunu çok önemsiyoruz. Üçüncü ise dilimizin zenginlikleriyle ilgili bir proje başlattık. Türkiye'nin her tarafında çocuklarımızın ana dil becerilerinin geliştirecek, kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri şeyi başlattık."