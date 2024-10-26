Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Tavukları için hayatını tehlikeye atan kadın ameliyatlar ve cilt nakliyle iyileşti

        İLHAMİ ERKILIÇ - Ağrı'da tandıra düşen tavukları kurtarırken yanan 60 yaşındaki 11 çocuk annesi Gündüz Gülalmaz, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:07 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tavukları için hayatını tehlikeye atan kadın ameliyatlar ve cilt nakliyle iyileşti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İLHAMİ ERKILIÇ - Ağrı'da tandıra düşen tavukları kurtarırken yanan 60 yaşındaki 11 çocuk annesi Gündüz Gülalmaz, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.

        Patnos ilçesinde yaşayan Gülalmaz, yaklaşık 50 gün önce evinin bahçesindeki yer tandırında pişirdiği ekmekleri eve götürürken, iki tavuğunun ateşlerin arasında kaldığını gördü.

        Tavukları kürek yardımıyla tandırdan kurtarmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip tandıra düşen Gülalmaz'ın çığlığını duyan evdeki çocukları, yaklaşık 3-4 dakika alevler içinde kalan annelerini kurtardı.

        Başı, elleri, kolları ve bacaklarının yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinde 3. derece derin yanıklar oluşan Gülalmaz, Patnos Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

        Burada doktorların cerrahi müdahalede bulunduğu Gülalmaz, yaklaşık 50 gün süren tedavi ve 4 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

        - "Hayvanlara acıdım, gözümün önünde can çekişiyorlardı"

        Merkezdeki doktorların başarılı cerrahi müdahaleleri sonucu uzuv kaybından kurtarılan ancak yaşadığı olayın etkisini atlatamayan Gülalmaz, AA muhabirine, tavukların tandıra düştüğünü görünce onları kurtarmak istediğini söyledi.

        Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Gülalmaz, "Hayvanlara acıdım, gözümün önünde can çekişiyorlardı, 'tavuktur' diye ateşin içinde bırakamazdım, Onları kurtarmak isterken yandım. Yanık Tedavi Merkezi'ndeki doktor, hemşire ve sağlık personeli çok iyiler, Allah hepsinden razı olsun. 2 ayda çok şükür iyileştim. Çok kötü yanmıştım, kaderimde bu da varmış gördüm." diye konuştu.

        Oğlu Özcan Gülalmaz da annesinin tavukları kurtarmaya çalışırken yüzüstü tandıra düştüğünü anlatarak, "Annem 3-4 dakika alevlerin içinde kalıyor. Daha sonra ağabeyim annemi kurtarıyor. 50 gündür buradayız, Ayetullah hocamız başta olmak üzere Onur ve Zeki hocalarımız, hemşirelerimiz çok iyi baktı. 4 defa ameliyat oldu, 2 defa cilt nakli yapıldı. Başarılı ameliyat sayesinde yanan bölgelerde kesilme ihtimali de olmadı." ifadesini kullandı.

        - "Uzuv kesilme riski de ortadan kalktı"

        Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Ayetullah Temiz ise vücudunda yaklaşık yüzde 45 civarında 3. derece yanıklar olan Gülalmaz'ın ileri yaş, hipertansiyon, şeker ve böbrek yetmezliği hastalıkları nedeniyle tedavisinin de zor geçtiğini dile getirdi.

        Medikal tedavilerin ardından hastayı ameliyata aldıklarını söyleyen Temiz, "Ameliyatta önce ölmüş dokuları temizledik, yanan bazı kısımlara deri nakli yaptık. İlerleyen süreçte tekrar yaptığımız ameliyatlarda yanan bütün bölgelere hastadan aldığımız sağlam derilerle nakil yaptık. 4 ameliyat yaptık, genel durumu iyi. Ameliyat ve tedaviler neticesinde uzuv kesilme riski de ortadan kalktı. 1 hafta sonra taburcu edeceğiz." diye konuştu.

        Merkezin doktorlarından Onur Ceylan da benzer kazalara karşı vatandaşların dikkatli davranmasını isteyerek, "Özellikle Doğu'da tandırlar yere gömülü şekilde yapıldığı için düşme vakaları çok oluyor. Tandırlar zeminden yukarıda yapılırsa bu tür kazaların önüne geçilir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Terörü lanetlediler
        Terörü lanetlediler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erzurum sonbaharda açık hava stüdyosuna dönüştü
        Erzurum sonbaharda açık hava stüdyosuna dönüştü
        Erzurum'da lisenin 800 dönümlük arazisinde imece usulü buğday ekimi yapıldı
        Erzurum'da lisenin 800 dönümlük arazisinde imece usulü buğday ekimi yapıldı
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kargapazarı Şehitliği'ni ziyaret etti
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kargapazarı Şehitliği'ni ziyaret etti
        Erzurum'da son bir haftada yapılan gıda denetimlerinde olumsuzluğa rastlanm...
        Erzurum'da son bir haftada yapılan gıda denetimlerinde olumsuzluğa rastlanm...
        PKK'lı teröristlerin katlettiği 33 Yavi şehidi mezarları başında anıldı
        PKK'lı teröristlerin katlettiği 33 Yavi şehidi mezarları başında anıldı
        PKK'nın Yavi'de 31 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı
        PKK'nın Yavi'de 31 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı