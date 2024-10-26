Tavukları için hayatını tehlikeye atan kadın ameliyatlar ve cilt nakliyle iyileşti

İLHAMİ ERKILIÇ - Ağrı'da tandıra düşen tavukları kurtarırken yanan 60 yaşındaki 11 çocuk annesi Gündüz Gülalmaz, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.

Patnos ilçesinde yaşayan Gülalmaz, yaklaşık 50 gün önce evinin bahçesindeki yer tandırında pişirdiği ekmekleri eve götürürken, iki tavuğunun ateşlerin arasında kaldığını gördü.

Tavukları kürek yardımıyla tandırdan kurtarmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip tandıra düşen Gülalmaz'ın çığlığını duyan evdeki çocukları, yaklaşık 3-4 dakika alevler içinde kalan annelerini kurtardı.

Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Gülalmaz, "Hayvanlara acıdım, gözümün önünde can çekişiyorlardı, 'tavuktur' diye ateşin içinde bırakamazdım, Onları kurtarmak isterken yandım. Yanık Tedavi Merkezi'ndeki doktor, hemşire ve sağlık personeli çok iyiler, Allah hepsinden razı olsun. 2 ayda çok şükür iyileştim. Çok kötü yanmıştım, kaderimde bu da varmış gördüm." diye konuştu.

Oğlu Özcan Gülalmaz da annesinin tavukları kurtarmaya çalışırken yüzüstü tandıra düştüğünü anlatarak, "Annem 3-4 dakika alevlerin içinde kalıyor. Daha sonra ağabeyim annemi kurtarıyor. 50 gündür buradayız, Ayetullah hocamız başta olmak üzere Onur ve Zeki hocalarımız, hemşirelerimiz çok iyi baktı. 4 defa ameliyat oldu, 2 defa cilt nakli yapıldı. Başarılı ameliyat sayesinde yanan bölgelerde kesilme ihtimali de olmadı." ifadesini kullandı.