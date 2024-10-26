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        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için 50'nci kez yürüdü

        Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 50'nci kez sessiz yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 17:01 Güncelleme: 26.10.2024 - 17:31
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        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için 50'nci kez yürüdü
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        Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 50'nci kez sessiz yürüyüş yaptı.

        Lalapaşa Cami önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, taşıdıkları dövizlerle Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

        Medrese önünde grup adına açıklama yapan Şerafettin Macit, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Geçen gün ülkemizin kalbinde yaşanan hain terör saldırısını yapanlar ve onların arkasındaki hainlerin iki dünyada zelil olmasını dileriz. Türkiye’yi zor duruma sokmak isteyenlere karşı birlik ve beraberlikten başka seçenek yoktur." dedi.

        Boykot çağrısını yineleyen Macit, Yahya Sinvar'ın mektubunu okudu.

        Yapılan konuşmanın ardından Gazze için dua edildi.

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