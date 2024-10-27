Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 4-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, üstün bir oyunla galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hakan Kutlu, rakiplerine iyi çalıştıklarını belirterek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakibe üstünlüğümüzü kabul ettirip attığımız kadar da gol kaçırdık ve gol pozisyonu bile vermedik. Keçiörengücü saha için organizasyonlarda önemli bir takım. Zaman zaman 5'li, zaman zaman da 4'lü oynuyor. Biz her ikisine de çalışmıştık. Oyuncularım gerçekten çok özverili bir şekilde oyunu tamamladı." diye konuştu.

Kutlu, ligde averajla liderliğe yükseldiklerini anlatarak, şunları kaydetti: "Maçı kazandığımız takdirde haftayı lider olarak bitireceğimiz bir maçtı, bu stresi daha da artırdı. 1-0'dan sonra skoru ve liderliği koruma telaşına düştük. Ama ikinci gol bizi rahatlattı. Keçiörengücü ligde bir mağlubiyeti olan, deplasmanda hiç yenilmemiş bir takımdı. Önümüzdeki maçta liderliği korumak da önemli. Devam edebilmek önemli. Bizim hedefimiz iyi futbol oynayıp şehrimizi, gittiğimiz her yerde iyi temsil etmek. Bir ya da ikinci olacağız diye bir iddiamız yok. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

- Ankara Keçiörengücü cephesi Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan ise rakiplerinin iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, "İyi bir skor ve oyun. Net bir galibiyet aldılar. Çok şey planlamıştık ve çok arzuladığımız bir maçtı. Erzurumspor'un iç sahada kusursuz bir istatistiği vardı. Biz ilk takım olmak istiyorduk. Bunun için çalışmalarımızı yaptık." ifadelerini kullandı. Karşılaşmada etkili bir mücadele ortaya koyamadıklarını anlatan Parlatan, şöyle konuştu: