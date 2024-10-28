Erzurum'da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 5 FETÖ üyesi serbest bırakıldı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanması içerisinde oldukları iddiasıyla yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik farklı zamanlarda operasyon düzenledi. Bu kapsamda komiser, doktor, öğretmen ve muhasebeci olarak görev yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.