MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partisinin Erzurum İl Başkanlığı binasını açtı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye" toplantısına katılmak üzere geldiği kentte, partisinin Erzurum İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan ve İl Başkanlığı tarafından alınarak restorasyon işlemlerinin ardından parti binasına dönüştürülen, 112 yıllık Hacı Bekir Zade Ağa Konağı'nın önünde, açılış dolayısıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı mini konser verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duanın ardından, binanın açılış kurdelesini kesti.