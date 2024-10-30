Erzurum Diplomasi Akademisi'nin 9. eğitim dönemi başlıyor

Erzurum'da bir grup gencin "Sınırlarını aşan gençlik" sloganı ile kurduğu, bu zamana kadar yaklaşık bin üniversitelinin eğitim aldığı Erzurum Diplomasi Akademisi, 9. eğitim dönemine başlıyor.

Erzurum'da 2015'te faaliyetlere başlatılan akademi, Büyükşehir Belediyesi ve gençlik kuruluşlarının desteğiyle kuruldu.

Kentte 9 yıllık birikimle yoluna devam eden akademide 9. eğitim programları için çalışmalar başlatıldı.

Açıldığı tarihten bu yana yaklaşık bin üniversitelinin eğitim aldığı akademide, özellikle uluslararası alanlarda uzman isimler tarafından eğitimler veriliyor.

Akademideki araştırmalarına, çalışmak istedikleri alanla ilgili okumalar yaparak başlayan katılımcılar, daha sonra çalışılan alanlarla ilgili saha çalışmalarında yer alıyor. Gençler, Orta Doğu, Filistin, Balkanlar, İran, Afrika ve Avrupa gibi bölgelerde saha çalışmalarına da katılabilme şansı yakalıyor. Düzenlenen mülakatlarla eğitime kabul edilen gençler, disiplinli bir şekilde çalışma alanlarına yönelik önemli bilgilerle akademiden mezun oluyor. - "Doğru ufuklar koyulduğunda, gençler ön açıcı oluyor"

Erzurum Diplomasi Akademisi Genel Koordinatörü Ergün Engin, AA muhabirine, akademinin 9 yıl önce bir grup genç arkadaşın, "bu alanda bir şeyler yapılabilir mi?" diye çalışmaları sonucu ortaya çıkmış bir aksiyon olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı'nda görev yapan Cihangir İşbilir ile akademinin, "Bu işi nasıl sürükleyebiliriz?", "Nasıl yapabiliriz?" fikriyle ortaya çıkararak her sene biraz daha geliştirebildikleri bir çalışma olduğunu anlattı. Engin, şöyle devam etti: "Şunu gördük ki gençler eğer önlerine düzgün bir ufuk konulabilirse, çağların büyük söylemi olan 'gençler anlamıyorlar, gençler bilmiyorlar' söylemi yerine doğru ufuklar koyulduğunda, gençler ön açıcı oluyor. Sürükleyici oluyor. Dışarıya bakmak lazım. İçeride kısır tartışmaların siyasi çekişmelerin içerisine giriyoruz. Dışarı baktığımızda ufuk açılıyor. Gençlerimiz de bunu gördükçe seviniyorlar."

Programların kalabalık olmasından ziyade niteliğe önem verildiğini söyleyen Ergin, "Az olsun öz olsun" mantığı ile sürdürülebilir bir faaliyet haline geldiğini belirtti. Akademide öğrencilerin teorikte aldıkları eğitimleri sahada da gözlemleme şansı bulduklarını da anlatan Ergin, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile şimdiye kadar akademinin sürdürüldüğünü, bu yıl ise ilk defa dışarıdan destekler alındığını söyledi. - Akademiden mezun olanlar, yeni sezonlar için gönüllü oluyorlar

Çalışmalarda akademide daha önce eğitim alanların da destekleriyle eğitimler verildiğini dile getiren Ergin, "Artık elimizde yetişmiş insan gücü var. Gerek burada bizimle birlikte hareket eden koordinasyon arkadaş grubumuz, gerekse kendi iş hayatına dönmüş arkadaşlarımız var." diye konuştu. Akademideki eğitim sürecinden de bahseden Ergin, şunları kaydetti: "Temel, Türkiye'ye dışarında bakış çalışması. Sonrasında da branşlaşmaydı. Mesela bir grup arkadaşımız diyorlardı ki 'Biz Orta Asya'yı özellikle çalışacağız', bir grup Türk dünyasına yöneliyor, bir grup Balkanlar'ı bir grup Güney Amerika, Avrupa'yı çalışanlar oldu. Bu sene bunu da biraz farklılaştırıp bölgesel çalışmalar yerine alan çalışmaları yapacağız. Bu sene bir konuyu alıp bütün bölgelerde nasıl görülüyorum sorusuna yanıt arayacağız. Daha derin farklı bir çalışma yöntemi belirlenecek."

Şu ana kadar akademide eğitim alarak kendini yetiştiren ve çok önemli konumlara gelmiş insanların olduğunu vurgulayan Ergin, eğitim programlarının üniversiteli öğrencilerden lise düzeyine indirildiğini, liseli öğrencilerin de eğitim programlarına katıldığını anlattı. Bu tür çalışmaların sadece İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde oluşturulabileceği algısının doğru olmadığını da belirten Ergin, "Amacımız, bu seneden itibaren bunu Orta Asya Türk dünyasına, İslam dünyasına bakan bir düşünce kuruluşu haline getirmek. Olmaz demeyelim. Bütün bu işler Ankara-İstanbul'da olmak zorunda değil. Biraz daha farklı bakışla bunu geliştirebileceğimiz, elimizdeki insan kaynağıyla buna çok güveniyoruz." dedi.

- "Akademinin bir sloganı var, sınırlarını aşan gençler" Diplomasi Akademisi Eğitim Koordinatörü Dilşat Tanas ise kendisinin de akademide eğitim programlarına katıldığını, çalışmalar kapsamında birçok ülkede saha çalışmalarına katıldığını belirtti. Üniversite okurken akademide önemli çalışmalar yapma fırsatı bulduğunu da ifade eden Tanas, "9 aylık eğitim programından geçtim. Bu süreçte farklı alanlardan çeşitli okumalar yapıp raporlama ve sunumlamalarla analizler yapıyorduk. Hem kendimizi hem de ülke genci olarak ülkeye katkı sağlamayı hedefliyorduk. Akademinin bir sloganı var, sınırlarını aşan gençler. Akademinin kendini aşma noktasında güzel imkanlar sunuyor." dedi.