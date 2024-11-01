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        Erzurum'da şeker pancarının ekim alanı 5 yılda yüzde 35 arttı

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da soğuk iklime dayanıklı şeker pancarının ekim alanı, son 5 yılda yüzde 35 artarak 23 bin dekara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:19
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        Erzurum'da şeker pancarının ekim alanı 5 yılda yüzde 35 arttı
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da soğuk iklime dayanıklı şeker pancarının ekim alanı, son 5 yılda yüzde 35 artarak 23 bin dekara ulaştı.

        Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve teşvikleriyle tarımsal üretim de artıyor.

        Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Aşkale, Horasan, Pasinler, Köprüköy, Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde yaygın ekilen şeker pancarı, soğuk iklime dayanıklılığı nedeniyle çiftçilerden rağbet görüyor.

        Özellikle Erzurum Şeker Fabrikasının 2018'de özelleştirilerek bir yıl sonra alımlara başlamasının ardından çiftçilere verilen eğitimler ve pazar garantisiyle üretim alanı büyüyen şeker pancarında ekim alanı son 5 yılda yüzde 35 arttı.

        Bu yılki hasadın devam ettiği kentte, tarladan sökülen şeker pancarları traktörlere yüklenerek fabrikaya taşınıyor.

        - "Tahminen üretim 100 bin tonu görecek"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, pancarda söküm işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

        Bölgede ekili alanların artışına işaret eden Kenger, şöyle konuştu:

        "Şeker fabrikası özelleştirilmeden önce şehrimizde 17 bin dekar alana ekim yapılıyordu. Şimdi 23 bin dekar alanda şeker pancarı üretimi yapılıyor. Erzurum'da üretilen şekerin polarına (kökteki şeker miktarı) baktığımızda 17 civarında. Bu yılki üretimin 100 bin ton olacağını ve bununla 17 bin ton şeker üretileceğini düşünüyoruz."

        Kentte 1 milyon 300 bin dekar sulanabilir alan olduğunu dile getiren Kenger, iklim olarak Erzurum'un şeker pancarı üretimine çok müsait olduğunu belirtti.

        Kenger, şeker pancarının endüstriyel tarıma çok uygun olduğunu vurgulayarak, "Şeker pancarı ekiliş mekanizasyonu gelişmiş, insan gücüne eskisi gibi ihtiyaç duyulmayan bir tarım ürünü. Toprakta azot tutulumunu sağlaması ve çapalamayı kolaylaştırması gibi özellikleri dolayısıyla tavsiye ettiğimiz bir ürün." ifadesini kullandı.

        Bölgede ilgili fabrikanın destekleriyle şeker pancarının avantajlı bir ürün haline geldiğini anlatan Kenger, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çiftçilere eğitim vererek ürünü yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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