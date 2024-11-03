Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da partisinin ilçe kongresinde konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İnsanların şu an ne etnik kimliği, ne başörtüsü, ne dini kimliği, ne mezhebi hiçbir şeyi Türkiye'de problem değil. Bu çok önemli bir adım. Bunu hep birlikte yaptık." dedi.

Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen "İspir 8. Olağan İlçe Kongresi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü kongre mesajının izlenmesiyle başladı.

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, 3 Kasım 2002’nin yıl dönümü olduğunu ve o tarihten itibaren yaklaşık 20'ye yakın seçim yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de 2002 öncesi ve sonrasını, "milattan önce ile milattan sonra" şeklinde kıyaslamak istediğini bildiren Tekin, "İnsanların şu an ne etnik kimliği, ne başörtüsü, ne dini kimliği, ne mezhebi hiçbir şeyi Türkiye’de problem değil. Bu çok önemli bir adım. Bunu hep birlikte yaptık." dedi. Tekin, Türkiye'deki gelişmelerden bahsederek, şöyle devam etti: "Türkiye’de şu anda en önemli ekonomik girdi kaynaklarımızdan ve ihraç taleplerimizden bir tanesi sağlık turizmi. Dünyanın başka ülkelerinden insanlar Türkiye’de doktorlara muayene olmak için geliyorlar. Bu bahsettiğimiz her şey 3 Kasım 2002 ile bugün arasında oldu. Yaptık artık bunlar yeterli demeyeceğiz, devam edeceğiz. Biz o günkü ihtiyaçları tespit edip çözmüştük, şimdi bugün bambaşka bir Türkiye var. Bize durmak yok, inşa ettiğimiz Türkiye'nin üstüne yeni ihtiyaçlara göre yatırımlar yapmaya devam edeceğiz."

- "Atatürk portreleri çıkarılmış İsmet Paşa'nın portreleri konulmuş" Muhalefetin eleştirilerine değinen Tekin, "Biz bunları yaparken karşımızda bir muhalefet var, özellikle CHP ile DEM Parti koalisyonu karşımıza geçmişler. Önceleri bizi eleştiriyorlar, ana eleştirileri Atatürk ile AK Parti arasına mesafe koyuyorlardı. Halbuki bu ülkede bir tek hükümet döneminde, 1938-1950 arasındaki hükümet döneminde Atatürk ile ilgili yasaklamalar getirilmiştir. Bu dönemde Atatürk’ün heykellerine karşılık İsmet İnönü heykellerinin dikilmesi kararlaştırılmış, paraların üzerinden Atatürk portreleri çıkarılmış İsmet Paşa’nın portreleri konulmuş." ifadelerini kulandı.

Kendisine yapılan eleştirileri "boş eleştiri" alarak değerlendiren Tekin, "Tutmayınca başka şeyleri eleştiriyorlar. Beni en çok eleştirdikleri konulardan bir tanesi, ben diyorum ki bu ülkede Milli Eğitim Bakanlığının ana işi bu toplumun değerlerine, tarihine, kültürüne sahip gençler yetiştirmek. Bu benim ana görevlerimden bir tanesidir. Onlar da beni eleştiriyorlar ve diyorlar ki 'senin bu söylediklerin yanlış ve laikliğe aykırı.' Ben de diyorum ki bunlar laikliğe aykırı değil, bunlar senin zihnine aykırı." diye konuştu.

Türkiye'de şu anda başörtülü hakim, savcı, doktor, akademisyen ve milletvekillerinin olduğuna dikkati çeken Tekin, "Şimdi onların zihninden ve dünyasından bakarsak başörtüsü takmak laikliğe aykırı. Dolayısıyla bizim onlarla aynı çerçevede buluşmamız mümkün değil." dedi. Türkiye’de bambaşka bir felsefi zemin üzerinde ilerlediklerini aktaran Tekin, şöyle devam etti: "Bu felsefi zemini inşa ederken yanımızda dünyaya aynı perspektiften baktığımız Cumhur İttifakı'mızın ortakları var. Baktığımız yer, biz içinden çıktığımız topluma yabancılaşan insanlar değiliz. Biz içinden çıktığımız insanların değerlerini karşımıza alan, onlarla alay eden, onları hor gören, onları küçümseyen bir topluluk değiliz. Biz yerli milli bir siyaset yapan, önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak isteyen bir siyasi perspektife sahibiyiz. Bu yolda da bizimle beraber yürüyen Cumhur İttifakı'mızın mensuplarına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Biz böyle yürümeye devam edeceğiz arkadaşlar ama biz bunları yaparken televizyon ekranlarında, sosyal medya mecralarında, basılı yayın organlarında bizim söylediklerimize eleştiri getiriyorlar, bizi eleştiriyorlar."

- "Önümüzdeki döneme odaklanma zamanı" Tekin, "Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapmak istediğimiz bir şey var. Üzerinde yaşadığımız bu coğrafyayı, birlikte yaşadığımız topluluğu, birlikte yaşadığımız milleti önümüzdeki yüzyıl dünyada siyasete yön verecek, dünyada hukuksuzluklara karşı çıkabilecek güçte bir ülke haline dönüştürmek istiyoruz. Bu yolculuğumuz sizlerle beraber yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Bu yolu vatandaşlarla hep beraber yürüyeceklerini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Bir husus çok önemli. Burada kişisel sebeplerden dolayı, kişisel kaprislerimizle, kişisel kasvetlerimizle değil de ülkemizi, birliğimizi, beraberliğimizi düşünerek hep beraber tek yürek olacak şekilde ancak bu şekilde bu mücadeleyi yürütebiliriz. Şimdi içinde yaşadığımız kırgınlıkları bir tarafa bırakıp önümüzdeki döneme odaklanma zamanı. Bizi biz yapan şey kişisel çıkarlarımızı, şahsi menfaatlerimizi bir tarafa bırakarak davamız dediğimiz Türkiye’mize, Türkiye’mizin ve milletimizin mücadelesine hep beraber bir seferberlik ruhuyla sahip çıkmamızdır. Bundan sonra da aynı ruh ve inançla bu yolu hep beraber yürüyeceğiz."