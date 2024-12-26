Erzurum'da üzerine buz kütlesi düşmesi sonucu ölen üniversite öğrencisi için tören düzenlendi

Daha sonra helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından Algın'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi.

Erzurum'da üzerine çatıdan kar ve buz kütlesi düşmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Arif Talat Algın için Atatürk Üniversitesinde tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.