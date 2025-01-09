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        Erzurum'da EİT 2025'in 4. gün yarışları tamamlandı

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nın 4. gün yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:11 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:11
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        Erzurum'da EİT 2025'in 4. gün yarışları tamamlandı
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        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nın 4. gün yarışları sona erdi.

        Organizasyonda bugün curling ve kar voleybolu müsabakaları yapıldı.

        Erzurum Curling Salonu ve Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen müsabakalarda, 72 sporcu mücadele etti.

        Müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

        Oyunlar, 12 Ocak Pazar gününe kadar sürecek.

        4. gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

        - Curling:

        - Akdağ SK: 6 - Çığ SK: 12

        - Çelebi Akademi SK: 5 - Erzurum Hüma SK: 11

        - Samsun İl Karması: 4 - Kuzey Yamacı SK: 6

        - Erzurum Curling Akademi SK: 7 - Çelebi SK: 2

        - Kar Voleybolu:

        - Erkekler:

        1- Fatih Koçak Otomotiv Ex Voleybol

        2- Simpex İletişim Snow Team

        3- Venta Gayrimenkul Spor Liseliler

        4- Patron Cefe Ekip 25

        - Kadınlar:

        1- Üniversiteli Gençler A Takımı

        2- Venta Gayrimenkul Snow Girl

        3- Fatih Koçak Otomotiv Spor Lisesi

        4- Üniversiteli Gençler B Takımı

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