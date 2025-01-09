Erzurum'da EİT 2025'in 4. gün yarışları tamamlandı

Erzurum Curling Salonu ve Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen müsabakalarda, 72 sporcu mücadele etti.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nın 4. gün yarışları sona erdi.

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