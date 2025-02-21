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        Erzurum'da depremde evi hasar alan aile misafirhaneye yerleştirildi

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde dün meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde evlerinde hasar oluşan aile, ekiplerce belediyenin misafirhanesine yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:12 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:07
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        Erzurum'da depremde evi hasar alan aile misafirhaneye yerleştirildi
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        Erzurum'un Hınıs ilçesinde dün meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde evlerinde hasar oluşan aile, ekiplerce belediyenin misafirhanesine yerleştirildi.

        İlçede dün meydana gelen depremin merkez üssü olduğu belirtilen kırsal Mollakulaç Mahallesi'nde evlerinin hasar gördüğünü ve kalacak yerlerinin olmadığını belirten aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kardan kapanan yolun Hınıs Belediyesi iş makineleriyle açılmasının ardından mahalleye ulaştı.

        Ekipler, aileyi alarak belediyenin misafirhanesine yerleştirdi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, dün merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini ve depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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