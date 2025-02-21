Erzurum'da depremde evi hasar alan aile misafirhaneye yerleştirildi
Erzurum'un Hınıs ilçesinde dün meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde evlerinde hasar oluşan aile, ekiplerce belediyenin misafirhanesine yerleştirildi.
Erzurum'un Hınıs ilçesinde dün meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde evlerinde hasar oluşan aile, ekiplerce belediyenin misafirhanesine yerleştirildi.
İlçede dün meydana gelen depremin merkez üssü olduğu belirtilen kırsal Mollakulaç Mahallesi'nde evlerinin hasar gördüğünü ve kalacak yerlerinin olmadığını belirten aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kardan kapanan yolun Hınıs Belediyesi iş makineleriyle açılmasının ardından mahalleye ulaştı.
Ekipler, aileyi alarak belediyenin misafirhanesine yerleştirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, dün merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini ve depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtmişti.
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