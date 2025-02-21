Erzurum'da depremde evi hasar alan aile misafirhaneye yerleştirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, dün merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini ve depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtmişti.

İlçede dün meydana gelen depremin merkez üssü olduğu belirtilen kırsal Mollakulaç Mahallesi'nde evlerinin hasar gördüğünü ve kalacak yerlerinin olmadığını belirten aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

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