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        Erzurum, TÜBİTAK 19. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvurusunda birinci oldu

        Erzurum'un, TÜBİTAK 2204-B 19. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvurularında Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:24 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:24
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        Erzurum, TÜBİTAK 19. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvurusunda birinci oldu
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        Erzurum'un, TÜBİTAK 2204-B 19. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvurularında Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasında, TÜBİTAK'ın, ortaokul öğrencilerine yönelik yarışmaya Türkiye genelinden 13 bin 918 başvuru yapıldığını duyurduğu belirtildi.

        Erzurum'un 1468 başvuruyla Türkiye birincisi olduğu ifade edilen açıklamada, Erzurum'u, 1095 ile İstanbul, 1034 ile Ordu, 923 ile Van ve 737 başvuruyla Samsun'un takip ettiği bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Vizyonu hedefleri doğrultusunda, eğitimde çok daha güzel işlere imza atılacağına ve Erzurum'u adından söz edilen bir şehir yapacaklarına inandığını belirtti.

        Kendilerine bu gururu yaşatanlara teşekkür eden Yıldız, şunları kaydetti:

        "TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda elde ettiğimiz Türkiye birinciliğinin ardından, TÜBİTAK 19. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda da 1468 başvuruyla Türkiye birincisi olmak bizim için tarif edilemez bir gurur. Bu tablo, başarının tesadüf olmadığını bizlere bir kez daha göstermiş oldu."

        TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca ortaokul öğrenimini sürdüren öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2204-B 19. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın bölge finali, 7-10 Nisan'da gerçekleştirilecek.

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