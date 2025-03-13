Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
Erzurum'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı.
Erzurum'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı, kentte 1-28 Şubat tarihleri arasında narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Geçen ay düzenlenen operasyonlarda 841 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar ve 6 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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