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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:53 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:53
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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, kentte 1-28 Şubat tarihleri arasında narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Geçen ay düzenlenen operasyonlarda 841 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar ve 6 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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