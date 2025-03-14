Avrupa ikincisi milli atıcı Damla Köse, Erzurum'da çiçekle karşılandı
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcı Damla Köse, Erzurum'da çiçekle karşılandı.
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcı Damla Köse, Erzurum'da çiçekle karşılandı.
Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Jeanette Hegg Duestad ile karşılaşan Damla, Norveçli rakibine 15-10 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.
Organizasyon sonrası Erzurum'a gelen milli sporcu için havalimanında karşılama programı düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ve sporcular, Damla'yı çiçekle karşıladı.
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