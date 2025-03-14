Avrupa ikincisi milli atıcı Damla Köse, Erzurum'da çiçekle karşılandı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ve sporcular, Damla'yı çiçekle karşıladı.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Jeanette Hegg Duestad ile karşılaşan Damla, Norveçli rakibine 15-10 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

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