"Sahipsiz köpekler için doğal yaşam alanları oluşturulabilir" önerisi

TALHA KOCA - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Zootekni Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, sahipsiz köpek sorununun ortadan hızla kalkması için doğal yaşam alanları oluşturulabileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, AA muhabirine, Erzurum'da bir çocuğun 12 Mart'ta sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralandığını hatırlatarak, Türkiye'de yaşayan herkesin bu konuda risk altında olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili geçen yıl 2 Ağustos'ta yasanın çıktığını, 13 Ağustos'ta yönetmeliğin duyurulduğunu ve belediyelerin hayvanları toplama zorunda olduğunu aktaran Sabuncuoğlu, şöyle konuştu:

"Biyogüvenlik ve karantinadan geçebilen sağlıklı hayvanları barınağa alabiliriz. (Yönetmelikte) Barınak yoksa sahipsiz hayvanların, çok kısa sürede inşa edebilecek doğal yaşam alanlarına alınması öneriliyor. Doğal yaşam alanlarında hayvanların sokaklardan kurtarılması, en önemlisi insanlarımızın sağlığının ve güvenliğinin teminat altına alınması hedefleniyor. Her belediyenin kolaylıkla yapabileceği standartta bir yönetmelik. Kaybettiğimiz her gün bir vatandaşımızın canı yanıyor. Erzurum'da başıboş köpeklerin oruçlu halde saldırısına uğrayan çocuğumuzun hayatı kurtarılmaya çalışılıyor. Ülkemiz bu tarz trajedileri yaşamak istemiyor, bir an önce kurtulmayı talep ediyoruz. Sağlıklı üreme yönetimini yapamıyoruz. Sahipsiz köpeklerin minimum 4 milyon olduğu ifade ediliyor ama 10 milyon kadar olduğuna dair tahminler bulunuyor."

- "Barınaklara alınacak hayvanlar sağlık kontrolünden geçmek zorunda"

Sabuncuoğlu, ısırılma ve tırmalanmada en az 3 doz aşı olunması gerektiğini anımsatarak, bu durumun insanlarda strese neden olduğunu ifade etti.

Barınakların kısa sürede yapılabileceğine işaret eden Sabuncuoğlu, şunları kaydetti:

"Basit sundurmalı çitlerle dişi-erkek olarak ayrılan hayvanların önünde her daim temiz suyun olduğu mümkünse gıda artıklarının kullanılarak beslendiği şartlar, doğal yaşam alanları, yönetmeliğin önerdiği bir sistem. Bu şekilde 85 milyon insanımızın sağlığını ve güvenliği temin edilebilir. Sundurmalı, çitlerle bölmelere ayrılmış, hayvanların yaş gruplarına ve cinsiyetlerine göre ayrı ayrı sınıflandırılarak sağlıklı hayvanların barındırıldığı sağlıksız hiçbir hayvan diğerlerinin içerisine alınamaz, onların da sağlığını riske atar. Onlara bakan insanların ve çevrenin sağlığını da riske atar. Barınaklara alınacak bütün hayvanlar sağlık kontrolünden ve karantinadan geçmek zorundalar ki barınakta yaşayabilsinler."