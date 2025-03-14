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        "Sahipsiz köpekler için doğal yaşam alanları oluşturulabilir" önerisi

        TALHA KOCA - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Zootekni Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, sahipsiz köpek sorununun ortadan hızla kalkması için doğal yaşam alanları oluşturulabileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:50 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:50
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        "Sahipsiz köpekler için doğal yaşam alanları oluşturulabilir" önerisi
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        TALHA KOCA - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Zootekni Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, sahipsiz köpek sorununun ortadan hızla kalkması için doğal yaşam alanları oluşturulabileceğini bildirdi.

        Prof. Dr. Sabuncuoğlu, AA muhabirine, Erzurum'da bir çocuğun 12 Mart'ta sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralandığını hatırlatarak, Türkiye'de yaşayan herkesin bu konuda risk altında olduğunu söyledi.

        Konuyla ilgili geçen yıl 2 Ağustos'ta yasanın çıktığını, 13 Ağustos'ta yönetmeliğin duyurulduğunu ve belediyelerin hayvanları toplama zorunda olduğunu aktaran Sabuncuoğlu, şöyle konuştu:

        "Biyogüvenlik ve karantinadan geçebilen sağlıklı hayvanları barınağa alabiliriz. (Yönetmelikte) Barınak yoksa sahipsiz hayvanların, çok kısa sürede inşa edebilecek doğal yaşam alanlarına alınması öneriliyor. Doğal yaşam alanlarında hayvanların sokaklardan kurtarılması, en önemlisi insanlarımızın sağlığının ve güvenliğinin teminat altına alınması hedefleniyor. Her belediyenin kolaylıkla yapabileceği standartta bir yönetmelik. Kaybettiğimiz her gün bir vatandaşımızın canı yanıyor. Erzurum'da başıboş köpeklerin oruçlu halde saldırısına uğrayan çocuğumuzun hayatı kurtarılmaya çalışılıyor. Ülkemiz bu tarz trajedileri yaşamak istemiyor, bir an önce kurtulmayı talep ediyoruz. Sağlıklı üreme yönetimini yapamıyoruz. Sahipsiz köpeklerin minimum 4 milyon olduğu ifade ediliyor ama 10 milyon kadar olduğuna dair tahminler bulunuyor."

        - "Barınaklara alınacak hayvanlar sağlık kontrolünden geçmek zorunda"

        Sabuncuoğlu, ısırılma ve tırmalanmada en az 3 doz aşı olunması gerektiğini anımsatarak, bu durumun insanlarda strese neden olduğunu ifade etti.

        Barınakların kısa sürede yapılabileceğine işaret eden Sabuncuoğlu, şunları kaydetti:

        "Basit sundurmalı çitlerle dişi-erkek olarak ayrılan hayvanların önünde her daim temiz suyun olduğu mümkünse gıda artıklarının kullanılarak beslendiği şartlar, doğal yaşam alanları, yönetmeliğin önerdiği bir sistem. Bu şekilde 85 milyon insanımızın sağlığını ve güvenliği temin edilebilir. Sundurmalı, çitlerle bölmelere ayrılmış, hayvanların yaş gruplarına ve cinsiyetlerine göre ayrı ayrı sınıflandırılarak sağlıklı hayvanların barındırıldığı sağlıksız hiçbir hayvan diğerlerinin içerisine alınamaz, onların da sağlığını riske atar. Onlara bakan insanların ve çevrenin sağlığını da riske atar. Barınaklara alınacak bütün hayvanlar sağlık kontrolünden ve karantinadan geçmek zorundalar ki barınakta yaşayabilsinler."

        - "Şu anda kuduz riskli ülke konumundayız"

        Sabuncuoğlu, sağlıksız ve saldırganlığı olan hayvanların uyutulacağını belirterek, sağlıklı ve beraber yaşayabileceklerin de barınakta ömürlerini tamamlayacağını ve mümkünse çipli şekilde sahiplendirileceğini söyledi.

        İnsan hayatının her şeyden önemli olduğuna dikkati çeken Sabuncuoğlu, şöyle devam etti:

        "İnsan hastalıklarının yüzde 60-70'i hayvan kökenlidir, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklardır. İnsan en kıymetlidir, hayvanlarla mukayese doğru bakış açısı değildir. Her yıl ülkemizde yaklaşık 60'tan fazla vatandaşımız başıboş köpekler sebebiyle trafik kazası, yolda yürürken saldırıya uğruyor. Vakalar, ülkemizde son yıllarda 9 kat daha fazla görülmeye başlandı. Şu anda kuduz riskli ülke konumundayız. Avrupa Birliği ve batıdaki sağlık örgütleri bu şekilde ifade de bulunmaktadır."

        Sabuncuoğlu, "Zarar görmüş insanların aileleriyle iletişimde bulunuyorum ve sadece bir saldırma parçalanma ve ölüm durumunda değil, basit ısırılma vakası bile o insanın kendi ruh sağlığı üzerinde 'kuduz mu olacağım, tükürüğüm azaldı-fazlalaştı, ağzımda bir tat var,' demesine neden oluyor. Sadece ısırılan değil ailesi ve çevresi de aynı stresi ve korkuyu yaşıyor. Türkiye'de 85 milyon insanımız köpek terörüne maruz kalmış durumunda." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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