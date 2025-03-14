Erzurum'da JAK buzağıyı tedavi sonrası kızaklı sedye ile ahırına ulaştırdı

Erzurum'da hastalanan buzağı, tedavisinin ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin kar motorlarının arkasına bağlanan kızaklı sedyeyle ahırına ulaştırıldı.

Palandöken Dağı'nda hayvancılık yapan kişi, 1 hafta önce doğan buzağısını tahtadan yaptığı kızakla şehir merkezinde veterinere getirdi.

Tedavinin ardından kar ve dik yokuştan dolayı yerleşim yerine geri dönemeyen kişi, dağda görevli JAK timlerinden yardım istedi.

Ekipler, vatandaşı ve buzağısını kar motorlarının arkasına bağladığı kızaklı sedye ile yerleşim yerine güvenli şekilde ulaştırdı.

Ayrıca 2 kar motoru da yolculuk süresince vatandaş ve buzağının bulunduğu motora öncülük ve artçılık ederek, güvenlik önlemi aldı.