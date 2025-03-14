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        Erzurum'da JAK buzağıyı tedavi sonrası kızaklı sedye ile ahırına ulaştırdı

        Erzurum'da hastalanan buzağı, tedavisinin ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin kar motorlarının arkasına bağlanan kızaklı sedyeyle ahırına ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 14:29 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:44
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        Erzurum'da JAK buzağıyı tedavi sonrası kızaklı sedye ile ahırına ulaştırdı
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        Erzurum'da hastalanan buzağı, tedavisinin ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin kar motorlarının arkasına bağlanan kızaklı sedyeyle ahırına ulaştırıldı.

        Palandöken Dağı'nda hayvancılık yapan kişi, 1 hafta önce doğan buzağısını tahtadan yaptığı kızakla şehir merkezinde veterinere getirdi.

        Tedavinin ardından kar ve dik yokuştan dolayı yerleşim yerine geri dönemeyen kişi, dağda görevli JAK timlerinden yardım istedi.

        Ekipler, vatandaşı ve buzağısını kar motorlarının arkasına bağladığı kızaklı sedye ile yerleşim yerine güvenli şekilde ulaştırdı.

        Ayrıca 2 kar motoru da yolculuk süresince vatandaş ve buzağının bulunduğu motora öncülük ve artçılık ederek, güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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