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        Bebeğin sürekli ağlamasının nedeni böbrek taşı çıktı, ameliyatla iyileşti

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da ailesinin normal sancıdan dolayı sürekli ağladığını düşündüğü ancak böbreğinde taş tespit edilen 8 aylık bebek, 5 milimetrelik kesiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:22 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:22
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        Bebeğin sürekli ağlamasının nedeni böbrek taşı çıktı, ameliyatla iyileşti
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da ailesinin normal sancıdan dolayı sürekli ağladığını düşündüğü ancak böbreğinde taş tespit edilen 8 aylık bebek, 5 milimetrelik kesiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Erzurumlu Şeydanur ve Emre Göktürk çifti, 8 ay önce dünyaya gelen ilk çocukları Oğuz Kağan'ın sürekli huzursuzluğu ve ağlamasının sancıdan olduğunu düşündü.

        İlerleyen aylarda bebeğin ağlamasının ve huzursuzluğunun kesilmemesi üzerine aile Erzurum Şehir Hastanesi'ne başvurdu ve burada tetkikler yapıldı.

        Çekilen ultrasonla böbreğinde taş tespit edilen bebek, tavsiye üzerine tedavi için Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Özkaya'ya götürüldü.

        Burada Özkaya ve ekibince 5 milimetrelik kesiyle ameliyata alınan bebek, 1 saatlik operasyonda böbreklerinden çıkartılan yaklaşık 15 gramlık taşlardan kurtuldu.

        - "Böbreğindeki taş yükü yaşına ve vücut anatomisine göre fazlaydı"

        Doç. Dr. Özkaya, AA muhabirine, bebeğin böbreklerde taş tanısı konulmuş halde getirildiğini söyledi.

        Bu taşların bebek ve çocuklarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve ateşli enfeksiyonlara sebep olduğunu anlatan Özkaya, şöyle konuştu:

        "Oğuz Kağan şu ana kadar kliniğimizde özellikle bu ameliyatı yaptığımız en küçük hastamız. Böbreğindeki taş yükü yaşına ve vücut anatomisine göre fazlaydı. Bebeğe perkütan nefrolitotomi (kapalı böbrek taşı ameliyatı) yöntemi uyguladık. Bu yöntemin lazerden farkı, dışardan 5 milimetrelik kesiyle böbrek içine girip taşları kırıp alıyoruz, buna 'Ultramini perkütan nefrolitotomi' diyoruz. Çünkü ameliyatta çok küçük 5 milimetrelik enstrümanlar kullandık, işlem gayet başarılı oldu, bütün taşları temizledik. Hastayı şifayla taburcu edeceğiz. Önceden 10, 12 aylık bebeklerde bu yöntemi başarılı sonuçlarla uygulamıştık."

        Özkaya, bu işlemle böbreklerin rahatladığını belirterek, enfeksiyon gelişim riskinin de ortadan kalktığını dile getirdi.

        - "Neden ağladığını ailesinin bilmediği şikayetle hastaneye başvuruluyor"

        Bebek grubundaki hastaların kendilerini ifade edemediği için ailenin beyanı üzerine hastaya tetkik yapıldığını anlatan Özkaya, "Genellikle taş hastalarındaki sıkıntılar ateş, nedeni bilinmeyen huzursuzluk ve karın ağrısı olabiliyor. Bu hastamız için huzursuz ve sürekli ağlayan ama neden ağladığını ailesinin bilmediği şikayetle hastaneye başvuruluyor. Ultrasonla taş tespit ediliyor. Yaptığımız ameliyat sonrası hastamız şimdi gayet rahat ve iyi, huzursuzluğu da geçmiş durumda." diye konuştu.

        Anne Şeydanur Göktürk de yaşadıkları süreçten bahsederek, "Doğduğundan beri ağlaması vardı, hiç susmuyordu, sürekli huzursuzdu, sancısı var sanıyorduk ama taştan oluyormuş. 2 gündür ameliyat olmuş, neredeyse hiç ağlamadı, huzursuzluğu da yok artık, durumu çok iyi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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