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        Erzurum'un asırlık ramazan geleneği "İşfe'lena duası" camilerde yankılanıyor

        TALHA KOCA - Türkiye'de teravih namazlarından sonra sadece Erzurum'da okunan "İşfe'lena duası", imamların sesinden ramazan gecelerinde camilerde yankılanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:47 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:47
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        Erzurum'un asırlık ramazan geleneği "İşfe'lena duası" camilerde yankılanıyor
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        TALHA KOCA - Türkiye'de teravih namazlarından sonra sadece Erzurum'da okunan "İşfe'lena duası", imamların sesinden ramazan gecelerinde camilerde yankılanıyor.

        Şehrin asırlık geleneği olan "İşfe'lena duası", ramazan ayında teravih namazının hemen ardından okunuyor.

        Osmanlı Dönemi'nde kentte yaşayan İslam alimi Pir Ali Baba zamanından geldiği tahmin edilen gelenek, ramazan gecelerine ayrı bir manevi huzur katıyor.

        Ramazan ayının gelmesiyle bu geleneği fark eden birçok sosyal medya kullanıcısı da tarihi camilerden okunan duayı çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        - "Türkiye'de sadece Erzurum'da okunuyor"

        İl Müftüsü Rüstem Can, AA muhabirine, Erzurum'un ramazanı her anlamda yaşayan bir şehir olduğunu söyledi.

        Duanın anlamının "İnsanların toplanacağı ve amellerinin değerlendirileceği o kıyamet gününde Allah'ım bizlere şefaat eyle, bu duaya amin diyen kullarına da lütfunla merhamet eyle." olduğunu ifade eden Can, şöyle konuştu:

        "Bu güzel dua bir rivayete göre Osmanlı döneminde Pir Ali Baba zamanına dayanıyor, o zamandan beri Erzurum'da teravihin bitimiyle vitir namazı arasında okunuyor. Buraya özel ve güzel bir adet. Burada 'İşfe'lena' duası okunurken Batı illerinde de 'Rabbena' duası okunuyor. Sarıkamış, Bayburt, Tercan Eleşkirt ve Karlıova'nın Erzurum'a bağlı olduğu dönem de duanın oralarda da okunduğuna dair bilgiler var. Soranlar oluyor, onlara 'Erzurum'a özel bir dua olduğunu söylüyoruz. İşfe'lena duasının cennet vatanımız Türkiye'de Erzurum'dan başka bir yerde yapıldığına dair bilgimiz yok."

        - "Birçok yerde teravih kıldım ama buradan başka bir yere rastlamadım"

        Cemaatten 78 yaşındaki Abdurrahman Demir, şehrin sokaklarında, ramazanda Kur'an-ı Kerim okuyanların seslerinin yankılandığını anlattı.

        Demir, "Her memleketin kendine özgü adeti vardır. Bizim de ramazan hassasiyetimiz var. Çok şükür idrak ettiğimiz ramazanımızda Erzurum'a özgü teravihten sonra okunan İşfe'lena duası var; bu, bir temennidir. Birçok yerde teravih kıldım ama buradan başka bir yere rastlamadım." diye konuştu.

        Emekli öğretmen Nuri Özcan da İşfe'lena duasının Erzurum'da adet haline geldiğini anlatarak "Ramazanda olmazsa olmazlarımızdandır. Her teravih namazından sonra müezzinlerimiz okur ve bizi ihya eder. Erzurum gelenek ve kültürüne bağlı inançlarını ve dinini de doğrudan yaşayan bir ildir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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