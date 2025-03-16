Erzurum'da patlayan torpil parçası gözüne isabet eden kız yaralandı
Erzurum'da kurs merkezinin önünde oturduğu sırada yanına atılan torpilin patlaması sonucu gözünden yaralanan kız tedavi altına alındı.
Erzurum'da kurs merkezinin önünde oturduğu sırada yanına atılan torpilin patlaması sonucu gözünden yaralanan kız tedavi altına alındı.
Saraybosna Caddesi'ndeki bir kurs merkezinde eğitim gören Z.K (17), öğle arasında arkadaşlarıyla kursun kapısının önünde oturup sohbet etti.
Bu sırada kursun yukarısında bulunan kişilerin attığı torpil, Z.K'nin oturduğu yerin hemen yanına düştü.
Z.K, patlayan torpil parçalarının sol gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin acil servisine kaldırılan Z.K, ilk müdahalenin ardından ameliyat edilmek üzere göz servisine sevk edildi.
Torpilin patlama anı ise kurs merkezinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Vatandaşlar, yetkililerden torpil gibi patlayıcı madde satışlarının engellenmesini istedi.
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