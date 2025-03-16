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        Erzurum'da patlayan torpil parçası gözüne isabet eden kız yaralandı

        Erzurum'da kurs merkezinin önünde oturduğu sırada yanına atılan torpilin patlaması sonucu gözünden yaralanan kız tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 15:27 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:27
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        Erzurum'da patlayan torpil parçası gözüne isabet eden kız yaralandı
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        Erzurum'da kurs merkezinin önünde oturduğu sırada yanına atılan torpilin patlaması sonucu gözünden yaralanan kız tedavi altına alındı.

        Saraybosna Caddesi'ndeki bir kurs merkezinde eğitim gören Z.K (17), öğle arasında arkadaşlarıyla kursun kapısının önünde oturup sohbet etti.

        Bu sırada kursun yukarısında bulunan kişilerin attığı torpil, Z.K'nin oturduğu yerin hemen yanına düştü.

        Z.K, patlayan torpil parçalarının sol gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin acil servisine kaldırılan Z.K, ilk müdahalenin ardından ameliyat edilmek üzere göz servisine sevk edildi.

        Torpilin patlama anı ise kurs merkezinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Vatandaşlar, yetkililerden torpil gibi patlayıcı madde satışlarının engellenmesini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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