Erzurum'da patlayan torpil parçası gözüne isabet eden kız yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin acil servisine kaldırılan Z.K, ilk müdahalenin ardından ameliyat edilmek üzere göz servisine sevk edildi.

Saraybosna Caddesi'ndeki bir kurs merkezinde eğitim gören Z.K (17), öğle arasında arkadaşlarıyla kursun kapısının önünde oturup sohbet etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.