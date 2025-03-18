Erzurum ve çevre illerde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Kars ile Iğdır'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Erzurum'da Karskapı Şehitliği'ndeki törende, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Akgül, anıta çelenk sundu.

Askerlerin saygı atışı yapması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, öğrenciler şiir okudu.

Günün anlamına binaen Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Akgül ile üsteğmen Yusuf Yiğit'in konuşmalarının ardından buradaki program, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitliğe karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Vali Çiftçi ve beraberindekiler, daha sonra Asri Mezarlık'ta bulunan Polis Şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Öğle namazı öncesi Lala Paşa Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu.

Programlara, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Engin Avcı, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Ardahan

Ardahan'da Halil Efendi Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törene, Vali Hayrettin Çiçek, 25. Hudut Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir ve diğer ilgililer katıldı.

Buradaki programda, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması sonrası saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Çiçek ile beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfiller bırakıp dua etti.

Daha sonra "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 tarihindeki Osmanlı-Rus savaşında şehit edilenler için aynı mahalledeki Yanık Cami Anıtı ziyaret edildi.

Kent merkezinde İl Özel İdare binasındaki Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin ziyaretinde Vali Çiçek, gazilerle bir süre görüştü. - Ağrı Ağrı’da Abide Meydanı’ndaki programda Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, Hava Şehitleri Anıtı’na karanfil bırakılıp dua edildi. Kültür ve Kongre Merkezi’nde devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazileri rahmetle andı. 18 Mart 1915’in Türk milletinin bağımsızlığa olan sarsılmaz inancının, vatan sevgisinin ve fedakarlığının en büyük kanıtı olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu: "Çanakkale Zaferi, tarihin akışını değiştiren, 'Çanakkale geçilmez' sözünü milletimizin ruhuna mühürleyen şanlı bir mücadelenin adıdır. Çanakkale, sıradan bir savaş değildir. Çanakkale, imanın çeliğe, cesaretin korkuya, fedakarlığın her türlü imkansızlığa galip geldiği bir destandır. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bu millet, vatan uğruna nasıl kenetlenebileceğini tüm dünyaya göstermiştir." Çanakkale Zaferi ile ilgili sinevizyon ve tiyatro gösterimi yapılan programda öğrenciler şiir okudu. Ardından Vali Koç ve beraberindekiler merkez şehitliği ziyaret edip mezarlara karanfil bıraktı, dua etti. Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. - Tunceli Tunceli'de Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, öğrenciler şiirler okuyup gösteriler sundu. Etkinlikte şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, vali yardımcıları, kurum müdürleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - Kars Kars'ta, Garnizon Şehitliği'ndeki tören, Kars Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger ile 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenlimez'in anıta çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı. Ardından Vali Polat ve beraberindekiler, şehitlikteki müzeyi gezip mezarlara karanfil bıraktı. Vali Polat, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Sizler vatan, millet, bayrak ve kutsal değerler uğruna en değerli varlığınız olan canınızı hiç düşünmeden feda ederek şehadet makamına ulaştınız. Sizler, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tarihte emsali görülmemiş, destansı bir mücadeleyle Türk'ün bağımsızlığından hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini ve sonsuza kadar var olacağını kabul ettirdiniz. Cennet kokulu kabirlerinizde huzur içinde uyuyunuz. Bizler de sizlerin kanlarıyla sulanan bu kutsal vatan topraklarını korumak, bizden sonraki nesillere daha güvenli bir gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Buradaki törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden etkinlikte şiirler okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı programda, Çanakkale temalı gölge gösterisi sunuldu. Sinevizyon gösterisinin sunulduğu programda, öğrencilerin piyes gösterisi beğeni topladı. Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde de anma programları düzenlendi. - Iğdır Iğdır'daki programlar 100. Yıl Halk Kütüphanesi bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit ve gazi aileleri dernekleri tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılıp şiirler okundu.