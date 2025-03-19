Erzurum'un nesilden nesle aktarılan bar kıyafeti tescil yolunda

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Yiğitlik nişanesi olarak nesilden nesle aktarılan Erzurum barının geleneksel kıyafetlerinin tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

Türkiye'de en çok coğrafi işaret ürünü bulunan kentler arasında 60 tescille üçüncü sırada yer alan Erzurum'da, uzun yıllardır kullanılan bar kıyafeti de tescil aşamasına girdi.

Orta Asya Türklerinin şölenlerde davullar eşliğinde oynadıkları oyun olan bar, kentte nesilden nesle aktarılmaya devam ediliyor.

Erkeklerin oynadığı bar oyununun kıyafetinin, "Erzurum Dadaş Bar Kıyafeti" adıyla tescil edilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Gastronomi Müdürü Resul Parlak, AA muhabirine, bar kıyafetinin Büyükşehir Belediyesi tarafından tescillenmesi için gerekli başvuruların yapıldığını söyledi.

Barın, Erzurum'a Orta Asya'dan gelen Türklerden kalan milli bir oyun olduğunu ifade eden Parlak, şöyle konuştu:

"Şu an erkeklerin oynadığı 23 bar vardır. Bu bölgede bar, folklorik oyunların genel adıdır. Erzurum denince akla Dadaş, Dadaş deyince akla bar gelir. Bar mertliği, cesareti, düşmandan korkmayışı temsil eder. Bar oyununun tarihi, Türklerin Anadolu'ya göç ettikleri 6. yüzyıla kadar dayanır. Bar oyunun kendine has bir kıyafeti vardır. Bu kıyafet günümüze gelene kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir. Bugün giyilen bar kıyafeti 6. yüzyılda giyilen kıyafet olmasa da 500 yılı aşkındır süre gelen kıyafettir. Bu önemli, geleneksel ve kültürel ürünlerimizi tescil ettirmek için çalışmalarımız sürüyor. 500 yıldan fazladır kullanılan Erzurum Dadaş Bar Kıyafeti için tescil başvurusunda bulunduk."

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Parlak, kıyafetin kuşak, yelek, kösteki, ziğva, çapola ve pazubentden oluştuğunu ve en kısa sürede tescili alacaklarına inandıklarını dile getirdi.