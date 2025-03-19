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        Erzurum'un nesilden nesle aktarılan bar kıyafeti tescil yolunda

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Yiğitlik nişanesi olarak nesilden nesle aktarılan Erzurum barının geleneksel kıyafetlerinin tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 13:31 Güncelleme: 19.03.2025 - 13:31
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        Erzurum'un nesilden nesle aktarılan bar kıyafeti tescil yolunda
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Yiğitlik nişanesi olarak nesilden nesle aktarılan Erzurum barının geleneksel kıyafetlerinin tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

        Türkiye'de en çok coğrafi işaret ürünü bulunan kentler arasında 60 tescille üçüncü sırada yer alan Erzurum'da, uzun yıllardır kullanılan bar kıyafeti de tescil aşamasına girdi.

        Orta Asya Türklerinin şölenlerde davullar eşliğinde oynadıkları oyun olan bar, kentte nesilden nesle aktarılmaya devam ediliyor.

        Erkeklerin oynadığı bar oyununun kıyafetinin, "Erzurum Dadaş Bar Kıyafeti" adıyla tescil edilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

        - "Dadaş deyince akla bar gelir"

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Gastronomi Müdürü Resul Parlak, AA muhabirine, bar kıyafetinin Büyükşehir Belediyesi tarafından tescillenmesi için gerekli başvuruların yapıldığını söyledi.

        Barın, Erzurum'a Orta Asya'dan gelen Türklerden kalan milli bir oyun olduğunu ifade eden Parlak, şöyle konuştu:

        "Şu an erkeklerin oynadığı 23 bar vardır. Bu bölgede bar, folklorik oyunların genel adıdır. Erzurum denince akla Dadaş, Dadaş deyince akla bar gelir. Bar mertliği, cesareti, düşmandan korkmayışı temsil eder. Bar oyununun tarihi, Türklerin Anadolu'ya göç ettikleri 6. yüzyıla kadar dayanır. Bar oyunun kendine has bir kıyafeti vardır. Bu kıyafet günümüze gelene kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir. Bugün giyilen bar kıyafeti 6. yüzyılda giyilen kıyafet olmasa da 500 yılı aşkındır süre gelen kıyafettir. Bu önemli, geleneksel ve kültürel ürünlerimizi tescil ettirmek için çalışmalarımız sürüyor. 500 yıldan fazladır kullanılan Erzurum Dadaş Bar Kıyafeti için tescil başvurusunda bulunduk."

        - Yöreye özgü 6 ürün tescil yolunda

        Parlak, kıyafetin kuşak, yelek, kösteki, ziğva, çapola ve pazubentden oluştuğunu ve en kısa sürede tescili alacaklarına inandıklarını dile getirdi.

        Son süreçte 6 farklı ürünün tescili için çalışma yapıldığını anlatan Parlak, "Bar kıyafetimizin yanında Erzurum sinisi, göğermiş peynirli pide, tava kete, ayak paça çorbası ve etli pazı dolması ürünlerimizin de tescil başvurularını Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdik." dedi.

        Parlak, coğrafi tescil ürün sayısında Erzurum'un ilk sıraya çıkması için çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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