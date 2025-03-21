Erzurum'da veterinerlik öğrencisi Abdulselam hem okuyor hem hayvan yetiştiriyor

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaşayan veterinerlik fakültesi öğrencisi Abdulselam Burul, hem okuyor hem de 2150 küçükbaşla hayvancılık yapıyor.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencisi 28 yaşındaki Abdulselam Burul, kırsaldaki Ortabahçe Mahallesi'ndeki 7 dönüm arazide küçükbaş yetiştiriyor.

Devlet destekleriyle 2022'de tanışan Burul, mevcut 1000 hayvanlık sürüsünün dışında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanarak 30 anaç koyun aldı.

Devletten hayvancılık desteği alan Burul, hem eğitimine devam ediyor hem de 1150 anaç koyun ve 1000 kuzu ile hayvancılığı sürdürüyor.

Okul dışındaki zamanın çoğunu hayvanlar ile ilgilenerek geçiren Burul, koyunlardan aldığı ve mahallesinden topladığı sütle yılda yaklaşık 10 ton tulum peyniri üretiyor.

- "Hayvancılık bereketli iş"

Genç çiftçi Burul, AA muhabirine, 7 yaşından beri hayvancılıkla ilgilendiğini ve devlet desteklerinden memnun kaldığını söyledi.

Hayvancılığın bereketli bir iş olduğunu ifade eden Burul, "Okulu bitirip hayvancılığı ilerletmek için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım." dedi.

Burul, babasının hayvancılığa 10 yaşında başladığını anlatarak, yaklaşık 60 yıldır da ailecek mesleği devam ettirdiklerini aktardı.

Baba mesleği olan hayvancılığı bırakmak istemediğini dile getiren Burul, şunları kaydetti:

"Sağ olsun devletimiz bize çok güzel desteklerde bulunuyor. Mevcut sürümüzle hayvanlar, kışın zor şartlarını atlatıp ilkbahara doğru buluştular. Annesi ve kuzuları ayrı bir yerde otlatılıp sağım yapılıyor ve sütünü değerlendiriyoruz. Tulum peyniri üretimi yapıyoruz ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu işe başlayacak olanlara ve genç yatırımcılara tavsiye ediyorum çünkü güzel meslek. Köye geldiğimde sağlıklı ve huzurlu hayat yaşadığımı hissediyorum. Şehirdekilere köyde bir arazi alıp ek olarak hayvancılığa başlamalarını tavsiye ediyorum. Yapanlara devletimiz büyük destekte bulunuyor, biz de yararlanıyoruz."