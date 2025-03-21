Erzurum'da "Gazze: Maziden İstikbale" paneli düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESAM) tarafından "Gazze: Maziden İstikbale" paneli gerçekleştirildi.

ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, geçmişten bugüne Gazze'de yaşananlar konuşuldu.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, panelde yaptığı konuşmada, söz konusu Müslümanlar olduğu zaman dünyanın sessiz kaldığına dikkati çekti.

Bu toplantının karanlığa yakılan bir ışık olacağını vurgulayan Çakmak, "Biz Müslümanların yapması gereken şey, iyiliği çoğaltmaktır. Biz iyiliği ne kadar çoğaltırsak dünyada var olan kötülüğü o kadar azaltacağımıza inanıyorum. Bugün burada yaptığımız toplantının da iyiliği çoğaltma hareketinin bir parçası olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ESAM Müdürü Doç. Dr. Kübranur Çebi Karaaslan ise Filistin halkına destek vermenin hem tarihi hem de vicdani sorumluluk olduğunu aktardı.

- "Gazze'nin yarınını değiştirecek çözümler üretmek zorundayız"

Bu tür etkinliklerin farkındalığı artırarak Filistinlilerin davasına güç kazandıracağına ve bu davayı unutturmayacağına olan inançlarının tam olduğunu aktaran Karaaslan, şöyle devam etti:

"Zulme karşı sesimizi yükseltmek, mazlumların yanında durmak, en temel görevlerimizden biridir çünkü adaletin olduğu bir dünya için susmak değil, harekete geçmek gerekir. Bugün burada Gazze'nin geçmişini anlamak, mevcut durumunu değerlendirmek ve geleceğe dair umut dolu senaryolar üretebilmek adına önemli zemin oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda panelimizde, alanında uzman akademisyenler Gazze'nin tarihi, mevcut durumu ve bölgedeki siyasi dengeler üzerine değerli görüşlerini bizlerle paylaşacaklar.

Hep birlikte geçmişten ders alarak, bugünü doğru okuyarak ve geleceğe umutla bakarak, Gazze'nin yarınını değiştirecek çözümler üretmek zorundayız çünkü kuvvet bir olmaktan doğmaktadır. Bir kelebeğin kanat çırpışı, dünyanın öbür ucunda fırtınalar koparabilmektedir. İşte biz de tam bu noktada bir kelebeğin kanat çırpışındayız çünkü biliyoruz ki, küçük görülen adımlar büyük değişimlerin habercisidir."