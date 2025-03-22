Erzurum'un asırlık ramazan geleneği "İşfe'lena duası" belgesel oldu

Türkiye'de teravih namazlarından sonra sadece Erzurum'da okunan "İşfe'lena duası", Atatürk Üniversitesince belgesel haline getirildi ve gala gösterimi yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun proje koordinatörlüğünü üstlendiği belgeselin yönetmenliğini İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yurdigül, konsept danışmanlığını ise İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Mustafa Özfidan gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında, alanında uzman 18 isim ve "İşfe'lena" duasını seslendiren kişilerle röportajlar yapılarak bu geleneğin tarihçesi, anlamı ve toplum üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, belgeselin çekimleri için 10’dan fazla farklı mekanda çalışmalar yürütüldü.

Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda yapılan ilk gösterime Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İlahiyat Fakültesi Musiki Korosu'nun ilahileriyle başladı.

- "Bu kültürel mirasın hak ettiği ilgiyi görmesini temenni ediyorum"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'a özgü bu manevi mirasa sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

Erzurum'da okunan "İşfe'lena duası"nın önemine işaret eden Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Kültürel mirasımızın en derin ve anlamlı yansımalarından biri, ibadet hayatımıza sirayet etmiş geleneksel formlarımızdır. Camilerimizde yankılanan dualar, yüzyıllardır toplumsal birlikteliğimizin harcını oluşturmuştur. İşfe'lena duası da yalnızca bir ibadet formu değil, halkımızın hafızasında yer etmiş, şehrimizin kimliğine derinlik kazandırmış önemli bir değerdir. Ne yazık ki unutulma riskiyle karşı karşıya kalan bu kıymetli geleneği belgesel aracılığıyla kayıt altına almak, bizim için büyük bir sorumluluktu. Bu vesileyle, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu kültürel mirasın hak ettiği ilgiyi görmesini temenni ediyorum."

Program, belgeselin gösteriminin ardından emeği geçenlere plaket ve belge takdim edilmesiyle sona erdi.

- Belgeseli, çoğunlukla öğrenciler hazırladı

Belgeselin yönetmenliğini yapan Prof. Dr. Yusuf Yurdigül, AA muhabirine, "İşfe'lena" duasının 16. yüzyıldan beri gelen bir gelenek olduğunu söyledi.

Ayrıca konu ile uluslararası alanda akademik çalışmaların da olduğunu dile getiren Yurdigül, şöyle devam etti:

"İki aylık bir çalışma süreci oldu. 6-7 tarihi camide 20'ye yakın konunun uzmanı akademisyen ve din adamları ile görüşme yaptık. 16-17 kişilik bir ekiple kısa sürede belgeselimizi tamamladık. Ekibimizin yüzde 80'i öğrencilerimizden oluşuyordu. İnşallah belgeselin TRT'de yayınlanması için görüşmelere başladık. Üniversitemiz bu tür konularda daha öncede çalıştı. Bundan sonra da bu belgeseller devam edecek. Öğrencilerimiz için bu tür konular uygulama alanı oldu. Öğrencilerimiz de çok mutlu."