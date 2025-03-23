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        MTTB Erzurum İl Başkanlığı, 3. Ananevi iftar programında öğrencilerle buluştu

        Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Erzurum İl Başkanlığı, 3. Ananevi iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 12:20 Güncelleme: 23.03.2025 - 12:32
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        MTTB Erzurum İl Başkanlığı, 3. Ananevi iftar programında öğrencilerle buluştu
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        Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Erzurum İl Başkanlığı, 3. Ananevi iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

        Müceldili Konağında düzenlenen geleneksel iftar programına, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, MTTB Erzurum İl Başkanı İbrahim Hakkı Algan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Sekmen, burada yaptığı konuşmada, mübarek Ramazan ayında Milli Türk Talebe Birliği Erzurum İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programı kapsamında gençlerle bir araya geldiklerini söyledi.

        Gençlerle bir araya gelmeni mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sekmen "Maneviyatın, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneğini bir kez daha yaşadık. Gençlerimizin gözlerindeki umut, ülkenin ve şehrimizin geleceğine olan inancımızı pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

        MTTB Erzurum İl Başkanı İbrahim Hakkı Algan da MTTB Genel Merkezinde 43. Ananevi iftarını yaptığı bugünde kendilerinin de Erzurum’da 3'üncüsünü düzenledikleri belirtti.

        3. Ananevi iftar programıyla gençlerle aynı sofrada olmanın huzurunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Algan, şöyle konuştu:

        "Birlikte açtığımız iftarları birer fırsat biliyoruz. Hem Eskimez MTTB’li büyüklerimizin kelamlarını dinleyip dualarını alıyor hem de birlik ve beraberlik içerisinde aynı sofrada olmanın maneviyatını yaşıyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan ayını elveda kasideleriyle uğurladığımız ve Kadir Gecesini idrak edeceğimiz bu son günlerin bereketini idrak etmeye çalışıyoruz. Rabbimiz bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemizi bizlerin birlik ve beraberliğine, vatanımız ve milletimizin huzur ile selametine vesile kılsın. Bu mübarek günlerde dualarımızın kabul olmasını, mazlumların gözyaşının dinmesini, milletimizin her daim dirlik ve düzen içinde olmasını niyaz ediyoruz."

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