Erzurum'da kavga ihbarına giden polislere, öğrencilerden sürpriz kutlama

Erzurum'da bir okulda kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, öğrencilerin sürpriz kutlamasıyla duygulandı.

Çat Yolu Caddesi'ndeki özel bir okulda kavga olduğu ihbarı üzerine yunus polisleri hızla olay yerine intikal etti.

Polisler, öğretmenler minik öğrenciler tarafından Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla hazırlanan sürpriz kutlamayla karşılandı.

Okulda kendileri için hazırlanan pastaları kesip öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren polisler, öğretmen ve öğrencilerin alkışlarıyla uğurlandı.

Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüs Müdürü Yaşar İspir, AA muhabirine, her zaman ve her koşulda vatandaşın yanında olan polislere sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Canlarını hiçe sayıp ülkenin güvenliğini ve huzurunu sağladıkları için polislerimize minnettarız. Türkiye'nin ve milletin huzuru için her zaman canla başla çalışan polis ekiplerinin ayaklarına taş değmesin. Öğretmen ve öğrencilerimizle bu güzel günlerinde polislerimize sürpriz yapmak istedik." dedi.