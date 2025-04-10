Erzurum'da Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu
Erzurum'da, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle şehitler için mevlit okutuldu.
Erzurum'da, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle şehitler için mevlit okutuldu.
İl Emniyet Müdürlüğünce tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programa, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Savaş Kan ile polisler katıldı.
Mevlid-i Şerif okunan programda, şehitler ve Mehmetçik için dua edildi.
Program sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Yırtar, program sonrası şehit aileleriyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
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