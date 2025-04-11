Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 ruhsatsız tabanca, 518 bandrol, 14 bin 884 sigara kağıdı, 20 bin sigara filtresi, 560 bin makaron, 72 elektronik sigara, 1160 paket sigara, 255 kilogram tütün, 27 cep telefonu, 240 sahte konfeksiyon malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.