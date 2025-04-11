Erzurum'da 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Konuyla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu kapsamda narkotik madde arama köpeği Hera desteğiyle yapılan çalışmalarda, 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve naklini önlemeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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