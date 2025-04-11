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        Erzurum'da "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 800 öğrenci bilgilendirildi

        Erzurum'da polisler "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında liselerdeki 800 öğrenciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:28 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:28
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        Erzurum'da "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 800 öğrenci bilgilendirildi
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        Erzurum'da polisler "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında liselerdeki 800 öğrenciyle buluştu.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından, terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerimizin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devlete millete olan bağlılıklarının artırılması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi düzenlendi.

        Bu kapsamda, Atatürk Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi, Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine yönelik terör örgütleri ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

        Okullardaki 800 öğrenciye ulaşılarak öğrencilere broşür dağıtımı yapılarak, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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