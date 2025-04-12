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        Erzurum, Kars ve Erzincan'da kar yağışı etkili oldu

        Erzurum, Kars ve Erzincan'da kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:27 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:27
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        Erzurum, Kars ve Erzincan'da kar yağışı etkili oldu
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        Erzurum, Kars ve Erzincan'da kar yağışı etkili oldu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da iki gündür aralıklarla kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kenti beyaz örtüyle kaplayan kar nedeniyle sürücüler kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Çocuk parkları, bahçeler, park halindeki araçlar ve ağaçlar karla kaplandı.

        - Kars

        Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

        Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

        Zaman zaman tipiye dönüşen kar, sürücülere zor anlar yaşattı

        - Erzincan

        Erzincan'da da gece başlayan kar, aralıklarla sabaha kadar etkisini artırarak devam etti.

        Kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ile karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

        Kar yağışıyla kentteki park ve araçların üzeri beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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