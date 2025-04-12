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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 100 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 100 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:31 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:31
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 100 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 100 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 100, Ergan'da 67, Sarıkamış'ta 66, Konaklı'da 50, Akdağ'da 31, Yıldız'da 30, Uludağ ve Ilgaz'da 21, Erciyes'te 20, Kartalkaya'da 18, Murat Dağı'nda 17, Çambaşı'nda 13, Mersivan'da 12, Kartepe'de 11 ve Hesarek'te 6 santimetre kaydedildi.

        Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

        Merkez 12.04.2025 En düşük En yüksek
        Palandöken KY -7 -6
        Ergan KY -8 -6
        Sarıkamış KY -4 -1
        Konaklı KY -7 -5
        Akdağ KY -10 -1
        Yıldız PB -12 -1
        Uludağ HKY -8 -3
        Ilgaz KY -15 -4
        Erciyes PB -16 -4
        Kartalkaya KY -14 -5
        Murat Dağı HKY -10 -1
        Çambaşı ÇB -13 -1
        Mersivan KY -3 0
        Kartepe KY -7 -1
        Hesarek KKY -7 -2

        (KY: Kar Yağışlı, PB: Parçalı Bulutlu, HKY: Hafif Kar Yağışlı, ÇB: Çok Bulutlu, KKY: Karla Karışık Yağmurlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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