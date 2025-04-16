Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Ailesinin yüreklendirmesi ve doktorların risk almasıyla 98 yaşında yeniden nefes aldı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da yaşayan ve ileri derece kalp yetmezliği nedeniyle nefes darlığı çeken 98 yaşındaki Şerafettin Polat, evlatlarının yüreklendirmesi sonrası ikna olup girdiği riskli ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ailesinin yüreklendirmesi ve doktorların risk almasıyla 98 yaşında yeniden nefes aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da yaşayan ve ileri derece kalp yetmezliği nedeniyle nefes darlığı çeken 98 yaşındaki Şerafettin Polat, evlatlarının yüreklendirmesi sonrası ikna olup girdiği riskli ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kentte ikamet eden 7 çocuk babası Şerafettin Polat'a, yaklaşık 1 ay önce nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu sağlık kuruluşlarında, ileri derecede kalp yetmezliği teşhisi konularak yaşından dolayı ameliyat yerine ilaç tedavisi planlandı.

        Yürüyemeyen ve nefes zorluğu çeken Polat, rahatsızlığı ilerleyince Erzurum Şehir Hastanesi kardiyoloji kliniğinden Dr. Murat Özmen'e müracaat etti. Tetiklerin ardından hastaya kalp pili ameliyatı önerildi ancak Polat yaşı nedeniyle ameliyatı kabul etmedi.

        Çocuklarının yüreklendirip ikna etmesiyle Dr. Özmen ve ekibince ameliyata alınan Polat'a, yaklaşık 2 saat süren ve yaşı gereği literatürde benzeri nadir görülen riskli operasyonla 3 kablolu kalp pili takıldı.

        Ameliyat sonrası rahat nefes almaya başlayan ve yeniden adım atan Polat, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        - "Yaşı itibarıyla ameliyat riskliydi"

        Dr. Murat Özmen, AA muhabirine, nefes darlığı ve yürüyememe şikayetiyle kendilerine başvuran hastaya yapılan ultrason tetkiklerinde, ileri derecede kalp yetmezliği tespit edildiğini söyledi.

        Hastaya yaşından dolayı başka merkezlerde ameliyatın riski olması nedeniyle medikal tedavi başlanıldığını anlatan Özmen, şöyle konuştu:

        "Bu tarz hastalara standart olarak kalp yetmezliğine tek kablolu pil öneriliyor fakat biz 3 kablolu, yani kalbe destek amaçlı kalp pilleri takmayı planladık. Yaşı itibarıyla ameliyat riskliydi ama işlemi gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası amcada bir sıkıntı gözükmedi, nefes darlığı düzeldi, yürümeye başladı. Durumu gayet iyi şifayla taburcu ediyoruz. İleri yaşta hastalar için bu tarz ameliyatlar riskli, hastanın masada kalma ihtimali oluyor. Bu riskleri alarak operasyonu gerçekleştirdik. Özellikle bu işlemler hastanemizde ücretsiz olarak sunuluyor. Tek kalp pili yerine 3 kablolu pil taktık. Literatürde yaşı genç hastalar için benzer örnekler var ama ileri yaşta olması nedeniyle literatürde nadir denilecek hasta."

        - "Ameliyat olmak istemiyordu, ikna ettik"

        Kızı Meryem Kurt da ciddi nefes darlığı çeken babasının gece uyumadığı için sürekli huzursuz olduğunu ifade etti.

        Babasına yaşından dolayı endoskopi işleminin bile uygun görülmediğini belirten Kurt, "Babam sürekli hastaneye giden biri değil, Özmen hocamıza geldik, ameliyat için yatış verdi. Babam ameliyatı ilk başta istemiyordu, ikna ettik. Ameliyattan sonra babam çok iyi, artık rahat nefes alabiliyor, yemesi içmesi ve uykusu düzeldi, gençleşmiş gibi oldu. Hocamızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

        Kalp pili takılan Polat ise hastalığı nedeniyle çok sıkıntılar çektiğinden bahsederek, "Ciğerlerim, bağırsaklarım kopuyordu, yatamıyor, nefes allamıyordum. Ameliyattan önce 3 gün ne yemek, ne uykum vardı. Allah yüz bin kere hocamızdan razı olsun, Peygamber Efendimize komşu olsunlar. Hemşireler ve herkesten razıyım. Şimdi sağlığım iyi, nefesimi alıyorum. Allah nasip etti, hastalıktan kurtardık." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı
        Şehidin son isteği yerine getirildi, köyünde toprağa verildi
        Şehidin son isteği yerine getirildi, köyünde toprağa verildi
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Tokyürek, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Tokyürek, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
        Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer'den Turizm Haftası mesajı
        Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer'den Turizm Haftası mesajı
        Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Erzurum'da
        Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Erzurum'da
        Şehit Tokyürek'in naaşı Erzurum'a getirildi
        Şehit Tokyürek'in naaşı Erzurum'a getirildi