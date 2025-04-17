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        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde robotik cerrahiyle diz protezi ameliyatı yapıldı

        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde diz protezi ameliyatı, milimetrik ölçülerle hatasız işlem yapılmasına ve hastanın erkenden iyileşmesine olanak sağlayan "robotik cerrahi" yöntemiyle başarıyla uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:12 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:25
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        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde robotik cerrahiyle diz protezi ameliyatı yapıldı
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        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde diz protezi ameliyatı, milimetrik ölçülerle hatasız işlem yapılmasına ve hastanın erkenden iyileşmesine olanak sağlayan "robotik cerrahi" yöntemiyle başarıyla uygulandı.

        Hastanede, robotik cerrahide hasarlı diz ekleminin protezle değiştirilme sürecinde ameliyat öncesi hastanın operasyonuna yönelik bilgiler doktorlar tarafından robota tanıtılıyor.

        Milimetrik ölçülerle hatasız işlem yapılmasına, hastanın erken iyileşmesine ve ameliyat sonrası ağrılarının azalmasına olanak sağlayan bu yöntem, hastanenin ortopedi kliniğindeki tecrübeli hekimlerce robot yardımıyla çok sayıda hastaya başarıyla uygulandı.

        - "Önemli bir cerrahi işlem"

        Üniversitenin Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Karsan, AA muhabirine, sağlık alanında oldukça yaygın kullanılan robotik cerrahinin, ortopedik cerrahide de yeni yeni uygulandığını söyledi.

        Robotik cerrahinin, diz protezlerinde milimetrik hesaplarla hatasız şekilde yapılan cerrahi müdahaleler olduğunu belirten Karsan, "Robotik cerrahi ile diz protezi ülkemizde vardı ama Doğu Anadolu'da ilk kez uyguladık. Özellikle diz protezinden başladık, kliniğimizdeki hocaların hepsi bunu yapıyor. Ameliyatta mükemmel sonuç elde etmek ve hastalarda istediğimiz aynı sonucu elde etmek açısından önemli bir cerrahi işlem." dedi.

        Ameliyatta dizin navigasyon noktalarını robota tanıtıp işlemin gerçekleştirildiğini anlatan Karsan, robotik cerrahinin hastaya konfor sağladığını aktardı.

        - "Hastanın ameliyat sonrası ağrısı yok denecek kadar az oluyor"

        Normal yapılan ameliyata göre robotik cerrahinin daha başarılı sonuçlar verdiğinin altını çizen Prof. Dr. Karsan, şöyle devam etti:

        "Bu işlemle dizin bağ dokusu dengesi rahatlıkla sağlanıyor, ameliyat sonrası dönemde çok rahatlıkla hareketlere başlanabiliyor, kısa iyileşme ve hastanede kısa kalış süresi ortaya çıkıyor. Bir özelliği de protezin daha uzun süre dayanması. Adale dengesi çok rahat sağlandığından hastanın ameliyat sonrası ağrısı yok denecek kadar az oluyor ve ayağı kalkış hareketi çok kolay sağlanıyor. Bu hafta içi yaptığımız tüm hastalarda mükemmel sonuç elde ettik."

        Ameliyatın yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü dile getiren Karsan, "Bu yöntemle (robotik cerrahi) en uygun kesiler yapılıyor, en az kesiyle, en az yumuşak doku hasarıyla, hatta hasarsız şekilde normal olması gereken anatomik yapıyı nokta atışıyla elde edebiliyoruz." şeklinde konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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