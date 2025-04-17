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        SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da prova uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:48 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:54
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        SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da prova uçuşu yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da prova uçuşu yaptı.

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da 26 Nisan'da yapılacak resmi açılış programı öncesinde SOLOTÜRK ekibi, dün Miting Alanı Meydanı'nda çevre tanıma, bugün ise aynı noktada prova uçuşları gerçekleştirdi.

        Alana gelen vatandaşlar SOLOTÜRK pilotunun yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

        SOLOTÜRK gösterisi, izleyenlerden alkış aldı.

        Gösterinin ardından vatandaşlar, uçuşu alandan yöneten pilotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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