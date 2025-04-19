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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 16:07 Güncelleme: 19.04.2025 - 16:07
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Faruk Yağlı, Oğuzhan Yazır

        Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi, Crociata, Yakup Kırtay (Furkan Özhan dk.70), Giorbelidze, Teklic, Sllya, Eren Tozlu

        Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, Kubilay Sönmez, Dijlan Aydın, Sambissa (Vorobjovas Dk.78), Loshaj (Şeref Özcan 88), Diarra (Krstovski dk.67), Emir Kaan Gültekin (Yiğit Fidan dk.88)

        Goller: Dk. 27 Dijlan Aydın, Dk. 65 Diarra (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 72 Furkan Özhan (Erzurumspor FK)

        Kırmızı Kart: Dk.90+6 Koray Kılınç (Yedek kulübesi-Erzurumspro FK)

        Sarı Kart: Dk. 4 Diarra, Dk. 77 Loshaj, Dk. 79 Yusuf Ali Özer, Dk. 80 İsa Doğani Dk. 84 Kubilay Sönmez, Dk. 90+12 Krstovski (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 45+3 Eren Tozlu, Dk. 68 Roshi, Dk. 80 Croiata, Dk. 84 Furkan Özhan, Dk. 90 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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