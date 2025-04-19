Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Faruk Yağlı, Oğuzhan Yazır
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi, Crociata, Yakup Kırtay (Furkan Özhan dk.70), Giorbelidze, Teklic, Sllya, Eren Tozlu
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, Kubilay Sönmez, Dijlan Aydın, Sambissa (Vorobjovas Dk.78), Loshaj (Şeref Özcan 88), Diarra (Krstovski dk.67), Emir Kaan Gültekin (Yiğit Fidan dk.88)
Goller: Dk. 27 Dijlan Aydın, Dk. 65 Diarra (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 72 Furkan Özhan (Erzurumspor FK)
Kırmızı Kart: Dk.90+6 Koray Kılınç (Yedek kulübesi-Erzurumspro FK)
Sarı Kart: Dk. 4 Diarra, Dk. 77 Loshaj, Dk. 79 Yusuf Ali Özer, Dk. 80 İsa Doğani Dk. 84 Kubilay Sönmez, Dk. 90+12 Krstovski (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 45+3 Eren Tozlu, Dk. 68 Roshi, Dk. 80 Croiata, Dk. 84 Furkan Özhan, Dk. 90 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor)
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