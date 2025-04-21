Erzurum'da 2 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
Erzurum'da düzenlenen operasyonda 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
Erzurum'da düzenlenen operasyonda 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Narkotik madde arama köpeği "Hera"nın desteğiyle yapılan çalışmada, 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli M.H. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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