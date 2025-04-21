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        Erzurum'da 2 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da düzenlenen operasyonda 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:26
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        Erzurum'da 2 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da düzenlenen operasyonda 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Narkotik madde arama köpeği "Hera"nın desteğiyle yapılan çalışmada, 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli M.H. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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